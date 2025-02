Google, birkaç ay önce duyurduğu yapay zekâsı NotebookLM Plus'ı bireysel kullanıcıların erişimine açtı. Peki bu yapay zekâ neler sunuyor ve kullanmak isteyenlerin ne kadar ödeme yapmaları gerekecek?

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan, Google One AI Premium aboneliğini kullananları sevindirecek bir açıklama geldi. Yapılan resmî duyuruya göre bundan birkaç ay önce tanıtılan NotebookLM Plus, an itibarıyla kullanıcıların erişimine açılmış durumda.

Google'ın NotebookLM Plus teknolojisi, sahip olduğu yapay zekâ desteği ile işleri kolaylaştırıyordu. Bu bağlamda; Google, bu yapay zekâyı "Bilgilerinizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir araştırma ve düşünme arkadaşı" olarak tanımlıyordu. İşte Google'ın yapay zekâsı şimdi Google One AI Premium kullanan bireysel kullanıcıların erişimine açılmış durumda.

Google NotebookLM Plus ile neler yapılabilecek?

Google NotebookLM Plus, kullanıcıların ellerindeki veriler üzerinden yeni fikirler edinmesini sağlayan bir hizmet olarak tanımlanabilir. Kullanıcılar, yükledikleri verilerin analiz edilmesini, özetlenmesini ve hatta bir podcast yayını gibi soru cevap yapılmasını sağlayabilirler. Yapay zekâ, tüm bu süreci sizin için kolaylaştırmış olacak.

Google NotebookLM Plus ile ilgili detaylı bilgi için:

Tabii Google NotebookLM Plus'ı kullanmanın bir bedeli olacak. Bu teknolojiyi kullanmak isteyenlerin, Google One AI abonesi olmaları gerekecek. Bu abonelik, ilk ay ücretsiz olarak kullanılabildikten sonra aylık 719,99 TL'ye mâl oluyor.