Google, NotebookLM Plus’ı işletmeler için tanıttı. Yapay zekâ destekli sesli özetleme, veri analizi ve özelleştirilmiş yanıtlarla kullanıcı deneyimini geliştiriyor.

Google, NotebookLM'yi işletmeler için tanıttı. Şirket, popüler not alma ve araştırma uygulamasının işletmeler için geliştirilmiş sürümünü, güvenlik ve gizlilik odaklı yeni özelliklerle piyasaya sunuyor.

Google, Ekim ayında işletmelere yönelik NotebookLM'in deneme sürümünü başlatmıştı. Şimdi ise NotebookLM Plus adıyla duyurduğu bu sürüm, kullanıcıların verilerini yüklemelerine, yapay zekâ destekli sesli özetler oluşturmalarına ve bu içerikleri organizasyon içinde paylaşmalarına olanak tanıyor.

Google NotebookLM özellikleri

NotebookLM Plus, Google Cloud'un Agentspace platformunda yer alıyor ve bu sayede şirketler, yapay zekâ destekli araçlardan yararlanarak belgeleri analiz edebiliyor, verileri dış kaynaklardan çekebiliyor. Ayrıca kullanıcılar yapay zekâ yanıtlarının stil ve tonunu özelleştirebiliyor ve işbirlikçi takım defterleri oluşturabiliyor. Bu özellik özellikle kurumlar ve okullar için büyük kolaylık sağlayacak gibi görünüyor.

Google, NotebookLM Plus'ı ilk olarak Google Workspace kullanıcılarına sunarken, 2024 yılının başlarında Google One AI Premium abonesi olan bireysel kullanıcılar da bu sürüme erişim sağlayabilecek.