Google, kullanıcıların arama sonuçlarına yorum yazmasını sağlayan Notlar özelliğinin testlerini bitireceğini açıkladı. Özelliğin beklenenin aksine kullanıma sunulmayacağı ifade edildi.

Google, 2023’ün kasım ayında “Notlar” ismini verdiği yepyeni bir özelliği test etmeye başlamıştı. Arama’ya entegre edilecek bu özellik, X’in topluluk notlarına benzer bir işlev görüyordu.

Şimdi ise “Notlar”ın testlerinin bittiği açıklandı. Ancak şirket, aylar süren testlerin ardından özelliği kullanıma sunmaktan vazgeçti.

Temmuz sonunda testler sona erecek

Search Labs tarafından test edilen Notlar, temmuz sonuna kadar test kullanıcıları tarafından erişilebilir olacak. Bunun ardından ise rafa kaldırılacak ve geniş çapta çıkış yapmayacak. Neden kullanıma sunulmadığı konusunda bir bilgi yok. Muhtemelen beklendiği kadar popüler olamadı.

Google’dan bir sözcü, test edilen her özelliğin gün yüzünü göremediğini belirtirken insanların birbiriyle olan etkileşimini artırmak için daha fazla yeniliği denemeye devam edeceklerini belirtmiş.

Notlar’dan biraz bahsedelim. Bu özellik, kullanıcıların Google Arama’da karşınıza çıkan sonuçlara not eklemesini sağlıyordu. Ana fikir, bir makaleye girmeden önce o makale hakkında fikir almanızı sağlamaktı. Böylece diğer insanların o sonuçla ilgili düşüncelerini, paylaştığı bilgileri görebiliyordunuz. Bir nevi Google Arama sonuçlarının yorumları gibi bir şeydi. Özellik, sadece deneye katılanlar tarafından kullanılabiliyordu.

Google, testleri sonlandırırken Notlar sayesinde insanların başkalarından fikirler duymak istediklerini ve birbirlerine yardımcı olmak istediklerini gördüklerini aktardı. Yani Notlar olmasa bile yakında buna benzer başka özelliklerin arama motoruna eklendiğini görebiliriz.