Google ve Microsoft'un 2023'te ne kadar elektrik tükettiği belli oldu. Endişe verici veriler, iki şirketin de 100'ü aşkın ülkeden daha fazla elektrik harcadığını gözler önüne serdi.

Gezegenimizi kurtarmak, daha sürdürülebilir bir gelecek oluşturmaktan geçiyor. Elektrik tüketimini azaltmak da bunlardan biri. Tabii ki burada teknoloji devlerine büyük rol düşüyor. Ancak paylaşılan veriler, elektrik tüketimini azaltmadan hâlâ işlerin pek iyi gitmediğini gözler önüne seriyor.

Michael Thomas isimli kullanıcı tarafından X üzerinden paylaşılan veriler, Microsoft ve Google’ın elektrik tüketim verilerini ortaya koydu. Verilerde, şirketlerin 2023’te 24 TWh (terawatt saat) elektrik tükettiği görüldü.

100’ün üzerinde ülkeden daha fazla elektrik harcıyorlar!

Birkaç gün önce paylaşılan verilere baktığımızda dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan Google ve Microsoft’un inanılmaz derecede elektrik tüketimi gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Öyle ki 24 TWh’lik veri, şirketlerin 2023’te 100’den fazla ülkeden daha yüksek elektrik tükettiği anlamına geliyor.

Şirketlerin tüketimde geçtiği ülkeler arasında Azerbaycan, Ürdün, İzlanda, Gana, Dominik Cumhuriyeti, Tunus ve daha birçok ülke var. Bu dev tüketim, her iki teknoloji devinin de çevresel etkilerini ortaya koyarken bu şirketlerden gelecek hamlelerin ne kadar önemli olacağını bizlere gösteriyor. Veri merkezleri ve yapay zekâ hamlelerinin artmasının bu yüksek tüketimde etkili olduğunu düşünebiliriz.

Kısacası bu şirketlerin sürdürülebilirlik konusundaki hamlelerini artırması şart. 100’den fazla ülkenin tamamından fazla elektrik tüketimi pek iyi bir şey değil çünkü. Doğru hamleler yapılırsa ve yenilenebilir enerji kaynakları daha fazla benimsenirse çok daha iyi sonuçlar görebiliriz. Google’ın 2023’te 307 milyar dolar, Microsoft’un ise 211 milyar dolar gelir elde ettiğini belirtelim. Yani birçok ülkenin ekonomilerinden büyükler.