Google, ülkemizde de çok sevilen bulut depolama hizmeti One'ın fiyatlarına zam yaptı. Yapılan zam, oranı açısından tepki çekecek gibi görünüyor. Zira fiyatlar, 5 katına çıkmış durumda.

ABD merkezli teknoloji devi Google, ülkemizde de oldukça popüler olan "Google One" hizmetine zam yaptığını açıkladı. Yeni abone olacak kullanıcılar için an itibarıyla yürürlüğe giren zam, mevcut aboneler içinse 21 Mart itibarıyla geçerli olacak.

Google One, şirketin en sevilen hizmetlerinden bir tanesiydi. Zira Google One aboneliği ile 100 GB'den başlayan bulut depolama alanına sahip oluyor, daha üst paketlerde ise üretken yapay zekâ Gemini Advanced'in özelliklerinden faydalanabiliyorduk. İşte Google'ın tüm bunları sunduğu hizmeti, artık daha pahalıya mâl olacak.

Google One güncel fiyatları şöyle:

Paket Eski Fiyat Yeni Fiyat Basic (100 GB) 9,99 TL 49,99 TL Premium (2 TB) 49,99 TL 204,99 TL AI Premium (2 TB) 719,99 TL 719,99 TL

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere pek çok kişinin tercih ettiği Google One Basic (100 GB) paketi, 10 TL'den 50 TL'ye yükselmiş durumda. Buna paralel olarak, Google One Premium (2 TB) paketi de 5 katına çıktı. Neyse ki yapay zekâ özelliklerinin bulunduğu Google One AI Premium (2 TB) paketine ise zam gelmedi.

Burada şunu da belirtelim. Google, One hizmeti için kampanya sunmaya devam ediyor. Bu kampanya kapsamında Basic (100 GB) paketi satın alan tüketiciler, 3 ay boyunca 2,99 TL ödeme yapacaklar. Premium (2 TB) abonelik fiyatı ise ilk 3 ay için 50,99 TL olacak.