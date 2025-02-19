Google, iPhone kullanıcılarının ekrandaki içerikleri çizerek vurgulayarak veya dokunarak aramasına olanak tanıyan yeni bir özellik sundu.

Google, iPhone kullanıcılarının ekrandaki içerikleri kolayca arayabilmesini sağlayacak yeni bir özellik duyurdu. Google Chrome ve Google Arama uygulamalarına eklenen bu özellik, kullanıcıların ekranda gördükleri nesneleri çizerek vurgulayarak veya dokunarak aramasına imkân tanıyor olacak.

Yeni özellik Android cihazlarda uzun süredir kullanılan “Circle to Search” teknolojisine benziyor. İşte detaylar!

Google Lens ile görseller üzerinden doğrudan arama dönemi

iPhone kullanıcıları, bir makale veya video izlerken ilginç buldukları bir görseli Google Lens aracılığıyla daire içine alarak, vurgulayarak ya da dokunarak hakkında daha fazla bilgi edinebilecek. Böylelikle ekran görüntüsü alma veya yeni bir sekme açma ihtiyacı ortadan kalkıyor olacak.

Özelliği kullanmak isteyenler, Google Chrome veya Google Arama uygulamasında üç noktalı menüyü açıp “Google Lens ile Ekranı Ara” seçeneğini seçerek arama yapabiliyor olacak. Google ise önümüzdeki dönemde bu özelliğin adres çubuğuna eklenecek Lens simgesi ile daha kolay erişilebilir olacağını belirtiyor. Özellikle birlikte AI Overviews (Yapay Zekâ Özetleri) özelliği de daha fazla Google Lens aramasına entegre ediliyor.

Kullanıcılar metin eklemeden yalnızca bir görsel üzerinden yapay zekâ destekli özetler alabilecek. Örneğin, bir otomobilin fotoğrafını çekerek model hakkında detaylı bilgilere ve ilgili web sitelerine ulaşmak mümkün olacak. Güncelleme bu hafta itibarıyla iOS kullanıcılarına küresel çapta sunulmaya başlandı. AI Overviews ise öncelikle Google uygulaması üzerinden Android ve iOS cihazlarda İngilizce konuşulan ülkelerde kullanıma sunulacak. İlerleyen süreçte Chrome’un masaüstü ve mobil sürümlerine de gelecek.