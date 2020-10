Yeni bir hizmetle daha karşımıza çıkan Google, kendi VPN hizmetini resmen duyurdu. Google One paketleri kapsamında sunulan VPN hizmeti, şu an için sadece ABD'deki Android kullanıcıları tarafından deneyimlenebiliyor. Google'a göre hizmet, ilerleyen aylarda Windows, Mac ve iOS platformlarında da kullanılabilecek.

VPN, dünya genelinde sıklıkla tercih edilen hizmetlerden bir tanesi. Gerek yasaklı sitelere girmek gerekse internetteki gizliliği sağlayabilmek adına kullanılabilen bu hizmetler oldukça popüler. Şimdiyse kullanıcılar, yeni bir VPN hizmetinden faydalanabiliyorlar. Üstelik bu hizmet, ABD merkezli teknoloji devi Google tarafından sunuluyor.

Google, tüketicilere bir süredir "Google One" isimli bir hizmet sunuyor. Google Drive'ın gelişmiş bir versiyonu olan hizmet, verilerin güvenle saklanmasını ve yaşanan sorunlarda Google'a doğrudan bağlanılabilmesini sağlıyor. Google şimdi, One hizmeti kapsamında kendi VPN hizmetini sunacağını söyledi. Ancak Google'ın VPN hizmeti, şu an için sadece ABD'deki tüketiciler tarafından kullanılabiliyor.

Google tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin VPN hizmetini kullanabilmek için, 2 TB depolama alanı sunan paketi kullanmak gerekiyor. Bu paket Türkiye'de 28,99 TL (aylık), ABD'de ise 9,99 dolar (aylık) karşılığında satın alınabiliyor. Ancak Google One'ın 2 TB'lik paketini Türkiye'de satın almış olsanız da VPN hizmeti için bir süre beklenilmesi gerekiyor.

Google, VPN hizmetinin şu an için sadece Android kullanıcıları tarafından deneyimlenebileceğini söylüyor. Ancak şirket, önümüzdeki aylarda Windows, Mac ve iOS kullanıcılarının da VPN hizmetinden faydalanabileceklerini söylüyor. Ayrıca şirket, VPN hizmetinin kapsamını da önümüzdeki aylarda genişletecek. Şu an için resmi bir takvim olmasa da dünyanın her yerindeki kullanıcılar, Google'ın VPN hizmetini deneyimleyebilecekler.

Google'ın VPN hizmeti, tıpkı diğer geliştiricilerin VPN hizmetleri gibi çalışıyor. Kullanıcılar, bu hizmeti kullanarak ülkelerinde yasaklı sitelere ulaşabiliyor, internete eriştikleri konumları değiştirebiliyorlar. Google bu hizmetle, bir süredir kullanılabilen One'ı daha çekici hale getirip daha fazla tüketiciye ulaşmayı amaçlıyor.