Google, Play Store'da uygulamaları karşılaştıran bir özelliği test etmeye başladı. Aynı kategoride bulunan uygulamaları belirli kıstaslara göre kıyaslayan bu özellik, hem geliştiricilerin hem de kullanıcıların işine yarayacak gibi görünüyor. Ancak özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı şu an için bilinmiyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, Android ekosisteminin en büyük uygulama mağazası olan yeni Play Store'da yeni bir özelliği test etmeye başladı. Aynı kategorideki uygulamaları karşılaştıran bu özellik, kullanıcılara yeni alternatifler sunarken geliştiricilerin de daha fazla tüketiciye ulaşmasını sağlayacak gibi görünüyor.

Google'ın test etmeye başladığı uygulama karşılaştırma özelliği, Play Store'un "22.4.28" kodlu sürümünde ortaya çıktı. Uygulamalar içerisinde gezerken sayfanın alt kısmına eklenen bu özellik, o kategorideki uygulamalar arasında bazı kıstasları karşı karşıya getiriyor. Bir kullanıcı bu sayede, kendisi için daha kullanışlı olan bir uygulamaya kolayca erişebiliyor.

Google Play Store'un test edilen yeni özelliği işte böyle görünüyor

Google'ın uygulama karşılaştıran yeni özelliği, şu an için sadece video oynatma uygulamaları ile sınırlı gibi görünüyor. Özelliğin detaylarına baktığımızda ise kullanım kolaylığı, çevrimdışı oynatma yapabilme ve hangi video kalitelerini desteklediği gibi kriterlerin, karşılaştırma kapsamında listelendiğini görüyoruz. Ancak bu özellik, farklı kategorilerdeki uygulamalar için için farklı karşılaştırma kriterleri sağlayacak.

Google'ın karşılaştırma kriterlerini neye göre belirlediği şu an için bilinmiyor. Ancak şirket, muhtemelen kullanıcılardan aldığı geri bildirimlerle bu kıyaslamaları yapabiliyor. Neticede bu veriler, geliştiricilere dayandırılsa pek de etik olmayacak. Zira her geliştirici, en kullanışlı uygulamanın kendisininki olduğunu ileri sürecektir. Ayrıca Google Play Store'un uygulama karşılaştırma özelliğinin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı da şu an için bilinmiyor.