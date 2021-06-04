Ortak Drive'lar İçin Renklendirme Özelliği Kullanıma Sunuldu

Google, uzun süredir beklenen "Ortak Drive'ları renklendirme" özelliğini nihayet kullanıma sundu. Bu güncelleme sayesinde kullanıcılar ortak dosyalarını renklendirip rahatça organize edebilecek.

Google Drive, çoğu insanın günlük hayatında ve iş hayatında sıklıkla kullandığı bir bulut depolama sistemi. Bu hizmet sayesinde kullanıcılar; bulutta doküman depolayabiliyor, dosya paylaşabiliyor ve iş birliği yaptıkları kişilerle dokümanları düzenleyebiliyorlar.

Google Drive’ın “Ortak Drive” adını verdiği ve birden fazla kişinin ortaklaşa kullandığı Drive bölümlerinde ise çoğu özelleştirme şimdiye dek kullanılamıyordu. Bu durum birçok kullanıcı açısından sorun teşkil etse de Google, bu sorunu çözmüş gibi görünüyor.

Daha renkli bir Drive:

Google Drive’da olan dosyaları ve klasörleri renklendirme özelliği nihayet ortak Drive’lara da geldi. Bu sayede artık bütün ortak dosyalarınızı türüne ya da ait olduğu kişiye göre renklendirebileceksiniz. Eskiden ortak Drive’a dosya attığınızda ve aradan bir süre geçtiğinde o dosyayı bulmak oldukça yorucu olabiliyordu. Ayrıca artık ortak Drive’da dosya ararken aradığınız dosyanın rengi sayesinde sonuçları daha hızlı bulabileceksiniz.

Güncelleme, bugünden itibaren Google Workspace (eski adıyla G-Suite) ve kişisel hesapların hepsine geldi. Google bu güncellemenin dağıtımında da klasik güncelleme sistemini uygulayacak. Yani bu özelliğin bütün hesaplara ulaşması 15 günü bulabilir.

Bu özelliğin ortak Drive’da fazla dosyası olan gruplar için ideal olduğu söylenebilir. Sık sık ortak ya da kişisel şekilde Drive kullanıyorsanız ancak daha önce dosyalarınızı renkler ile kategorize etmediyseniz, bir hafta sonunuzu buna ayırıp bunları düzenlebilir ve ileride faydasını görebilirsiniz.