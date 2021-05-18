Teknoloji devi Google'ın otonom taksi hizmeti Waymo, bu seferde araç krizi ile gündemde. ABD'de yolda kalan otonom taksi yolcusuna ve diğer sürücülere zor anlar yaşattı

Teknoloji devi Google'ın otonom taksi hizmeti sunan Waymo markasının araçlarından birisi, ABD'de bir kavşakta sıkışıp kaldı. Bu sırada YouTube videosu için kayıtta olan YouTuber Joel Johnson tüm olayları kayıt altına aldı. Waymo servisini arayan Johnson yardım hattındaki kişinin dediklerini uygulayıp aracın içinde kurtarma ekibinin gelmesini bekledi.

Fakat servis daha gelmeden tabiri caizse kafası karışan araç tekrar hareket etmeye başladı ve kontrolsüzce ilerlemeye devam etti. Aniden hareket eden ve kavşaktan dönen araç bu sefer tamamen durdu.

Johnson daha ilk dakikalarda bile bir şeylerin yanlış gittiğini anladı. Otonom araç agresif manevralar sert dönüşler ve ani hızlanmalar yapıyordu.Bunlar otonom araçların yapacağı şeyler değildi

Johnson her şeyi kayıt altına aldı:

Kurtarma ekibinin gelmesiyle rahat bir nefes alan Johnson bütün bu süreci YouTube kanalında paylaştı. Daha sonra iki kavşakta da dönüp dönmeme konusunda tereddütlerde kalan araç, üçüncü kavşakta aniden duruyor ve yolcunun ekranındaki komutlara bile tepki veremiyor. Aniden sistemini servis menüsüne atan aracın yolcu ekranında servisle görüşen Johnson'a servisin 5-6 dakikaya geleceği ve arabanın hareket etme ihtimaline karşın emniyet kemerinin takılı olması gerektiği söyleniyor.Servisin gelmesine 2 dakikadan az zaman kalmışken araç aniden hareket edip kavşaktan döndükten sonra tekrar duruyor ve bu sefer yolu neredeyse tamamen kapatıyor.Servis geldikten sonra araç gururla ve inatla o durumdan kurtulmaya çalışırken yine takılı kalıyor.

Herşey yoluna girdi derken bu seferde araç aniden hızlanıp rotasına devam ediyor ve servis çalışanlarını geride bırakıyor.Ancak tabiki burada bitmiyor ve araç yeniden yolda kalıyor. Bu sırada Johson'ın imdadına yetişen servis çalışanları aracın kapılarını açıyor ve aracı tamamen durduruyor. Otomasyon bir araçtan beklenmeyecek kadar inatçı olan bu taksi Johnson'a biraz gergin anlar yaşatmış gibi duruyor.