Waymo, 5. Nesil Otonom Sürüş Teknolojisini Duyurdu

Kendi kendine giden araçlarıyla bilinen Waymo, 5. nesil otonom sürüş teknolojisini gün yüzüne çıkardı. Aracın son versiyonunun görüş kabiliyeti bakımından önemli derecede iyileştirildiği belirtiliyor.

ABD merkezli otonom sürüş teknolojisi geliştirme şirketi Waymo, bir blog yazısında otonom sürüş donanımı paketi için sensör maliyetini yarıya indirdiğini ve bir aracın önünü, arkasını ve yanlarını görme yeteneğini iki katına çıkardığını açıkladı.

Alphabet Inc.'in bünyesindeki Waymo, bilindiği gibi Google'ın bir projesi olarak kuruldu ve Aralık 2016'da bağımsız bir şirket oldu. Waymo, Nisan 2017'de Phoenix ve Arizona'da kendi kendine giden bir taksi hizmeti için denemeler yaptı. Şirketin amacı, kârlı bir ticarete imza atmak. Google da kârdan pay almak istiyor.

Waymo'dan 5. nesil otonom teknolojisi:

Waymo, birkaç yüz Chrysler Pacifica Hybrid minibüs üzerine teknolojisini entegre ettikten sonra bu araçları Phoenix'te hizmete soktu. Araçları Michigan'daki bir fabrikada bir araya getirmek için Kanada merkezli otomotiv parça üreticisi Magna ile ortaklık kuran şirket, 20.000 Jaguar I-Pace elektrikli SUV satın alarak bu araçları otonom sürüş yapan araçlara dönüştürmek için bir anlaşma yaptı.

Hedef: 70 bin otonom araç

Jaguar'ların ilki, geçtiğimiz temmuz ayında San Francisco'ya geldi. Her şey tamamlandığında Waymo, ABD'nin tüm taksi filosunun dörtte birine denk gelecek büyüklükte hizmet veren yaklaşık 70 bin otonom otomobile sahip olmayı planlıyor.

Waymo'nun 5. nesil otomatik sürüş teknolojisi:

Waymo, 4 Mart tarihli bir blog yazısında 5 LIDAR cihazı (lazer aracılığıyla bir nesnenin uzaklığını anlamaya yarayan teknoloji), 29 kamera ve araçların üstüne bağlanmış bir grup radar ünitesini içeren 5. nesil otomatik sürüş teknolojisinin özelliklerinden bahsetti.

Şirket, bu sensörlerin her birinin açık havada, sis, kar ve puslu havalar gibi zor koşullarda ne kadar uzağa bakabileceğini inceledi. Waymo, en yeni LIDAR ünitelerinin 300 metre ileriyi görebildiğini, hem görsel hem de kızılötesi kameraların 500 metre ileriyi izleyebildiğini ve radarlarının da yüzlerce metre uzaklıkta bir motosikletçiyi algılayabildiğini açıkladı.

Şirket, menzil ve çözünürlüğünü büyük ölçüde iyileştirmekle kalmadı, aynı zamanda sensörlerin ve dijital işlemcilerin maliyetinin %50'ye kadar azaltıldığını söyledi. Bu azaltma, şirketin kâr oranlarını büyük oranda artırabilir.

Geçtiğimiz ay Waymo ile UPS arasında bir iş birliği gündeme geldi. UPS, hızlı bir şekilde kargo dağıtımı yapabilmeyi ve müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor. Bundan dolayı Waymo’nun 4. seviye otonom araç filosundan faydalanacak olan kargo şirketi, otonom araçlarla kargoları teslim etmeyi planlıyor.