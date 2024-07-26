Google, bugün başlayacak Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları için aşırı kullanışlı kartlar oluşturdu. Arama sonuçları sayfasında gösterilen kartlar, olimpiyatları yakından takip etmek isteyenlerin işlerini kolaylaştıracak.

Milyonlarca spor tutkununun büyük bir heyecanla beklediği Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları resmen başlıyor. Dünya çapında binlerce sporcu, etkinlikler kapsamında ülkelerini en iyi şekilde temsil etmeye çalışacaklar.

ABD merkezli teknoloji devi Google da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları etkinliklerini atlamadı. Sadece olimpiyat oyunlarına özel ve oldukça geniş kapsamlı bir kart bölümü oluşturan şirket, müsabakalarla ilgili her türlü detaya kolayca ulaşmanızı sağlayacak.

Google'ın Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları kartları böyle görünüyor

Google tarafından oluşturulan kartlar, oldukça sade ve anlaşılabilir bir yapıya sahip. Bu bağlamda; Program ve Sonuçlar sekmesine tıkladığınız zaman gerçekleştirilen müsabakalarla ilgili detaylı bilgi alabiliyorsunuz. Madalyalar bölümü ise tahmin edebileceğiniz üzere müsabakaları kazanan sporcuları gösterecek.

Google'ın kartlarını daha iyi anlamak adına Programlar ve Sonuçlar sayfasını göstermek istedik. Yukarıdaki ekran görüntüsünde de yer aldığı üzere dilediğiniz gibi gün seçebilecek, isterseniz Türkiye özelinde filtreleme yapabileceksiniz. Ekranda göreceğiniz saatlerin Türkiye için geçerli olduğu bilgisini de paylaşalım.

Google'ın Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları kartlarına ulaşmak çok kolay. İster mobil ister masaüstü sürümde "olimpiyat" araması yapmanız, yukarıdaki kartı doğrudan karşınıza çıkarıyor. Böylelikle siz de olimpiyat oyunlarını anbean takip edebilirsiniz.