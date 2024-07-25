Türkiye, toplam 102 sporcuyla 2024 Paris Olimpiyatlarına katılım sağlayacak. Olimpiyatlarda hangi sporcularımızın ne zaman yarışacağını derledik.

2024 yılı spor etkinlikleri açısından dolu dolu gidiyor. Voleybol, basketbol, futbol gibi pek çok sporda yıl boyu devam eden etkinliklerin ardından sıra olimpiyatlara geldi. Türkiye de 2024 Paris Olimpiyatlarında 102 sporcu ile mücadele etmeye hazırlanıyor.

2024 Paris Olimpiyatları için açılış töreni 26 Temmuz Cuma günü yapılacak olsa da müsabakalar 24 Temmuz'da başladı. Oyunlar 11 Ağustos 2024'de sona erecek.

Olimpiyat oyunları hangi kanaldan izlenebilecek?

2024 Yaz Olimpiyatları, TRT SPOR ve TRT YILDIZ ekranlarından naklen yayınlanacak. Oyunlarda 54 kadın ve 48 erkek oyuncu mücadele edecek, böylece tarihimizde ikinci defa kadın sporcuların sayısı erkek sporcuların sayısını geride bırakacak. Türk sporcular toplamda 18 spor dalında müsabakalara katılacak. Olimpiyatların açılışında ise bayrağımızı taşıyacak iki sporcumuz Mete Gazoz ve Buse Sürmeneli olacak.

Sporcularımız ne zaman müsabakaya çıkacak?

Busenaz Sürmeneli: 1 Ağustos'ta 66 kilogramda ringe çıkacak.

1 Ağustos'ta 66 kilogramda ringe çıkacak. Filenin Sultanları: 29 Temmuz'da ilk maçlarına çıkacak.

29 Temmuz'da ilk maçlarına çıkacak. Buse Naz Çakıroğlu: 1 Ağustos'ta 50 kilogramda ringe çıkacak.

1 Ağustos'ta 50 kilogramda ringe çıkacak. Yasemin Adar : Kadınlar 76 kilogramda mücadele edecek olan milli tekvandocu 10 Ağustos'ta mindere çıkacak.

: Kadınlar 76 kilogramda mücadele edecek olan milli tekvandocu 10 Ağustos'ta mindere çıkacak. Yürüyüş takımı: 1 Ağustos'ta mücadeleye çıkacaklar. Stadyum müsabakaları 2 Ağustos'ta başlayacak.

mücadeleye çıkacaklar. Stadyum müsabakaları 2 Ağustos'ta başlayacak. Eda Tuğsuz : 7 Ağustos'ta cirit atma mücadelesinde yer alacak.

: cirit atma mücadelesinde yer alacak. Kuzey Tunceli: 16 yaşındaki genç sporcu, yüzmede 800 metre serbestte yarışacak. Tarih ise 29 Temmuz .

16 yaşındaki genç sporcu, yüzmede 800 metre serbestte yarışacak. Tarih ise . Mete Gazoz, Ulaş Tümer, Abdullah Yıldırmış, Elif Berra Gökkır: 25 Temmuz'da okçuluk müsabakalarında yer alacaklar.

Tüm sporcularımızın yer aldığı yarışma programına buradan ulaşabilirsiniz.Sporcularımıza müsabakalarda başarılar diliyoruz.