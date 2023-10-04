Google, bugün gerçekleştirdiği etkinliğinde yeni telefonları Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'yu tanıttı. Yeni amiral gemisi modeller, işlemci, kamera ve ekran başta olmak üzere birçok iyileştirme ve yenilikle geldi.

Google, bugün uzun süredir beklenen “Made by Google” etkinliğini gerçekleştirdi. Teknoloji devi, etkinlikte yeni Pixel cihazlarını bizlerle buluşturdu. Yeni amiral gemisi telefonlar Pixel 8 ve Pixel 8 Pro, etkinliğin yıldızıydı.

Pixel 8 ve Pixel 8 Pro, şimdiye kadar çıkan birçok sızıntıyı doğrulayarak işlemciden kameraya kadar önceki nesle göre birçok iyileştirmeyle geldi. Çok uzatmadan yeni telefonlarda öne çıkan özelliklere göz atalım.

Pixel 8

Yeni Pixel 8, tasarım açısından önceki nesillere benzer bir görünümle geliyor. Ancak en büyük değişikliğin köşelerde yapıldığını görebiliyoruz. Google, bu sefer cihazda daha yuvarlak köşeler kullanmış.

Pixel 7’den 10 gram daha hafif ve biraz daha küçük olarak gelen Pixel 8, ekran konusunda da öne çıkıyor. Cihazda, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,2 inçlik FHD+ OLED bir ekran yer alıyor. Parlaklık da maksimum 2000 nite çıkarılmış. Parmak izi sensörü ve yüz tanıma da telefonda mevcut.

En büyük yeniliği işlemci tarafında görüyoruz. Pixel 8 ailesi, 4nm sürecinden geçen ve yapay zekâ odaklı özelliklere sahip yeni Tensor G3 işlemciden güç alıyor. İşlemcinin Pixel 6’dan 10 kat daha güçlü makine öğrenimi modeliyle geldiğini söylüyor. Bu şekilde spam aramaları engelleme, yüksek kalitede fotoğraflar ve videolar çekme gibi birçok özellik sunulabiliyor. Pixel 8’de 8GB RAM ve 128/256 GB depolama seçeneklerinin sunulduğunu ekleyelim.

Telefonun arkasında ikili kamera kurulumu görüyoruz. Burada 50 MP ana ve 12 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Teknoloji devi, yeni kameranın 21 kat daha fazla ışığa duyarlı olduğunu belirtiyor. Ancak telefoto kamera telefonda yer almıyor. Önde ise 10,5 MP’lik kamera var.

Pixel 8, fotoğraflar konusunda bazı ilginç özelliklere de sahip. “Best Take” ismi verilen bir yenilik, fotoğraftaki kişiler kötü çıksalar gibi ayarlama yaparak iyi görünmelerini sağlıyor. Bunun dışında videolarda arka plandaki sesleri silme gibi özellikler de var.

Üç renk seçeneğiyle sunulacak Pixel 8, Android 14’le birlikte kutudan çıkacak. 27W kablolu ve 18W kablosuz şarj desteğiyle gelecek telefon, 4575 mAh bataryaya sahip olacak. Her iki telefonun 7 yıl yazılım desteği alacağını da ekleyelim.

Pixel 8 teknik özellikleri

Ekran 6,2 inç, 120 Hz FHD+ OLED İşlemci Tensor G3 RAM 8 GB Depolama 128 GB/256 GB Arka Kamera 50 MP ana, 12 MP ultra geniş Ön Kamera 10,5 MP Batarya 4575 mAh (27W kablolu, 18W kablosuz) İşletim Sistemi Android 14

Pixel 8 fiyatı

Ön siparişleri ABD'de başlayan Pixel 8, 699 dolardan başlayan fiyatlara sahip. Pixel telefonların Türkiye'de resmî satışının olmadığını biliyoruz. Bu yüzden ülkemize gelmeyeceğini söyleyebiliriz.

Pixel 8 Pro

Ailenin diğer üyesi Pixel 8 Pro, Pixel 8’de yer alan bütün özellikleri bünyesinde bulundururken bazı ekstralarla geliyor. Tasarım tarafında yine daha yuvarlak köşeleri görebiliyoruz. Ekran ise daha büyük ve daha iyi. Telefonda 6,7 inçlik 120 Hz yenileme hızına sahip QHD+ OLED ekran yer alıyor. Maksimum parlaklık ise 2400 nit olarak karşımıza çıkıyor.

Pixel 8 Pro, tıpkı kardeşi gibi yeni Tensor G3 yonga setiyle donatıldı. Bu işlemci, 12GB RAM’le eşleştiriliyor. Depolama tarafında ise 128 GB’tan 1 TB’a kadar çıkan seçenekler bulunuyor.

Kamera da standart modelden daha iyi. Pixel 8 Pro, üçlü kamera kurulumuna sahip. Burada düşük ışıkta çok iyi fotoğraf ve video çekebildiği söylenen 50 MP’lik ana kamera bulunuyor. Bu kameraya 48 MP ultra geniş ve 48 MP telefoto eşlik ediyor. Önde ise 10,5 MP’lik bir selfie kamerası var.

Ateşinizi ölçebilen sıcaklık sensörüyle geliyor

Telefonun en çok dikkat çeken kısımları ise arka kamera kurulumunda flaşın altına yerleştirilen sıcaklık sensörü. Bu sensörle bir nesnenin, tavanın veya başka şeylerin sıcaklığını ölçebiliyorsunuz. Ayrıca ateşinizi de ölçmek de mümkün hâle geliyor. Bu nedenle oldukça kullanışlı bir özellik olacağını söylemek mümkün.

Pixel 8 Pro da Android 14’le birlikte kutudan çıkacak. 24 saatten fazla pil ömrüne sahip telefon, 5050 mAh bataryayla geliyor. 30W kablolu ve 23W kablosuz şarj desteği de cihazda bulunuyor. Son olarak Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'nun ücretsiz VPN'le geldiğini belirtelim.

Pixel 8 Pro teknik özellikleri

Ekran 6,7 inç, 120 Hz, QHD+, OLED İşlemci Tensor G3 RAM 12GB Depolama 128 GB/256 GB/512 GB/1 TB Arka Kamera 50 MP ana, 48 ultra geniş, 48 telefoto kamera Ön Kamera 10,5 MP Batarya 5050 mAh (30W kablolu, 23W kablosuz) İşletim Sistemi Android 14

Pixel 8 Pro fiyatı

Pixel 8 Pro, 999 dolardan başlayan fiyatlarla ABD'de satışa sunuldu.