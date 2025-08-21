Galaxy Fold 7'ye Bomba Rakip Geldi: Karşınızda Google Pixel 10 Pro Fold!

Google, Pixel 10 Pro Fold isimli katlanabilir ekranlı telefonunu duyurdu. Galaxy Z Fold serisine rakip olan telefon, üst düzey özellikleriyle dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki bu telefonun fiyatı ve özellikleri nasıl?

ABD merkezli teknoloji devi Google, dün akşam düzenlediği bir etkinlikte yepyeni ürünlerini duyurdu. Etkinliğin parlayan yıldızı, tahmin edebileceğiniz üzere Pixel 10 Pro Fold isimli katlanabilir ekranlı telefondu. Samsung Galaxy Z Fold serisine rakip olarak piyasaya sürülen telefon, piyasaya sürüldüğü bölgelerde büyük ilgi görecek gibi duruyor.

Google Pixel 10 Pro Fold, 8 inç büyüklüğünde katlanabilir bir ekranla donatıldı. 2076 x 2152 piksel çözünürlük sunan bu ekran, 120 Hz tazeleme oranı ve 3.000 nit tepe parlaklık değeri ile dikkat çekiyor. Telefonun katlı olması hâlinde kullanılabilecek kapak ekranı ise 6.4 inç büyüklüğünde ve 1080 x 2364 piksel çözünürlük sunuyor. Bu ekran da ana ekran gibi 120 Hz tazeleme oranı ve 3.000 nit tepe parlaklık değerine sahip.

Karşınızda Google Pixel 10 Pro Fold

Google Pixel 10 Pro Fold

Google'ın katlanabilir ekranlı yeni akıllı telefonu, Tensor G5 işlemciden güç alıyor. Titan M2 isimli güvenlik çipinin yerleştirildiği telefonda 16 GB RAM, 1 TB'ye kadar depolama alanı yer alıyor. 5.015 mAh kapasiteli bataryası ile normal çalışma modunda 30 saatten fazla kullanım süresi sunan Pixel 10 Pro Fold, Extreme Battery Saver modu ile 84 saate kadar kullanılabiliyor. Bu arada; telefonun 30W kablolu, 15W kablosuz şarj desteği sunduğunu belirtelim.

Oldukça şık bir kamera kurulumuna sahip olan Google Pixel 10 Pro Fold'da 48 MP ana kamera yer alıyor. Bu kamera 10.5 MP ultra geniş açılı kamera ve 10.8 MP telefoto kamera ile destekleniyor. Telefonun her iki ekranında da 10 MP çözünürlük sunan selfie kamera görüyoruz. Bu kameralar, yapay zekâ ile destekleniyor.

Google Pixel 10 Pro Fold teknik özellikleri:

Google Pixel 10 Pro Fold fiyatı

Ekran
  • İç ekran: 8 inç, 2076 x 2152 piksel, 120 Hz, 3.000 nit, OLED
  • Dış ekran: 6.4 inç, 1080 x 2364 piksel, 120 Hz, 3.000 nit, OLED
İşlemci Google Tensor G5
RAM 16 GB
Depolama 256-512-1024 GB
Ön kamera
  • İç ekran: 10 MP (f//2.2)
  • Dış ekran: 10 MP (f//2.2)
Arka kamera 48 MP (f/1.7) + 10.5 MP (f/2.2) + 10.8 MP (f/3.1) 5x optik yakınlaştırma, 20x dijital yakınlaştırma
Batarya 5.015 mAh (30W kablolu, 15W kablosuz)
İşletim sistemi Android 16

Google Pixel 10 Pro Fold fiyatı:

Versiyon Fiyatı
16 GB + 256 GB 1.799 dolar
16 GB + 512 GB 1.919 dolar
16 GB + 1 TB 2.149 dolar
