Google, Pixel 10 Pro Fold isimli katlanabilir ekranlı telefonunu duyurdu. Galaxy Z Fold serisine rakip olan telefon, üst düzey özellikleriyle dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki bu telefonun fiyatı ve özellikleri nasıl?

ABD merkezli teknoloji devi Google, dün akşam düzenlediği bir etkinlikte yepyeni ürünlerini duyurdu. Etkinliğin parlayan yıldızı, tahmin edebileceğiniz üzere Pixel 10 Pro Fold isimli katlanabilir ekranlı telefondu. Samsung Galaxy Z Fold serisine rakip olarak piyasaya sürülen telefon, piyasaya sürüldüğü bölgelerde büyük ilgi görecek gibi duruyor.

Google Pixel 10 Pro Fold, 8 inç büyüklüğünde katlanabilir bir ekranla donatıldı. 2076 x 2152 piksel çözünürlük sunan bu ekran, 120 Hz tazeleme oranı ve 3.000 nit tepe parlaklık değeri ile dikkat çekiyor. Telefonun katlı olması hâlinde kullanılabilecek kapak ekranı ise 6.4 inç büyüklüğünde ve 1080 x 2364 piksel çözünürlük sunuyor. Bu ekran da ana ekran gibi 120 Hz tazeleme oranı ve 3.000 nit tepe parlaklık değerine sahip.

Karşınızda Google Pixel 10 Pro Fold

Google'ın katlanabilir ekranlı yeni akıllı telefonu, Tensor G5 işlemciden güç alıyor. Titan M2 isimli güvenlik çipinin yerleştirildiği telefonda 16 GB RAM, 1 TB'ye kadar depolama alanı yer alıyor. 5.015 mAh kapasiteli bataryası ile normal çalışma modunda 30 saatten fazla kullanım süresi sunan Pixel 10 Pro Fold, Extreme Battery Saver modu ile 84 saate kadar kullanılabiliyor. Bu arada; telefonun 30W kablolu, 15W kablosuz şarj desteği sunduğunu belirtelim.

Oldukça şık bir kamera kurulumuna sahip olan Google Pixel 10 Pro Fold'da 48 MP ana kamera yer alıyor. Bu kamera 10.5 MP ultra geniş açılı kamera ve 10.8 MP telefoto kamera ile destekleniyor. Telefonun her iki ekranında da 10 MP çözünürlük sunan selfie kamera görüyoruz. Bu kameralar, yapay zekâ ile destekleniyor.

Google Pixel 10 Pro Fold teknik özellikleri:

Ekran İç ekran: 8 inç, 2076 x 2152 piksel, 120 Hz, 3.000 nit, OLED

8 inç, 2076 x 2152 piksel, 120 Hz, 3.000 nit, OLED Dış ekran: 6.4 inç, 1080 x 2364 piksel, 120 Hz, 3.000 nit, OLED İşlemci Google Tensor G5 RAM 16 GB Depolama 256-512-1024 GB Ön kamera İç ekran: 10 MP (f//2.2)

10 MP (f//2.2) Dış ekran: 10 MP (f//2.2) Arka kamera 48 MP (f/1.7) + 10.5 MP (f/2.2) + 10.8 MP (f/3.1) 5x optik yakınlaştırma, 20x dijital yakınlaştırma Batarya 5.015 mAh (30W kablolu, 15W kablosuz) İşletim sistemi Android 16

Google Pixel 10 Pro Fold fiyatı: