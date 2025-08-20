Teknoloji dünyasında yeni ürün duyuruları hız kesmeden devam ediyor. Akıllı telefonlardan tabletlere, ev içi internet çözümlerine kadar geniş bir yelpaze kullanıcıların karşısına çıkıyor. Huawei de 2025 yılıyla birlikte farklı kategorilerdeki yeni modellerini Türkiye’de satışa çıkardı.

Huawei, Türkiye’de yeni ürünlerini raflara çıkardı. MatePad 11.5 (2025), Pura 80 Pro, Pura 80 Ultra ve WiFi X1 Pro artık ülkemizde satışta. Bu modellerle birlikte Huawei, tablet, telefon ve internet çözümlerinde yeni bir sayfa açıyor.

Huawei’e göre yeni MatePad 11.5, PaperMatte ekranıyla gözleri yormadan uzun süre kullanım sunuyor. Pura 80 serisi değişken diyaframlı kameralarıyla öne çıkarken, WiFi X1 Pro ise Wi-Fi 7 desteğiyle evde daha güçlü ve kesintisiz internet vaat ediyor.

Huawei üç yeni ürününü Türkiye'de satışa çıkardı

Huawei MatePad 11.5

Huawei’nin yeni tableti hem ince hem de hafif tasarımıyla günlük kullanımda pratiklik sunuyor. PaperMatte ekranı sayesinde uzun süre kullansanız bile gözleri daha az yoruyor.

11.5 inç PaperMatte ekran (yansımaları azaltan “kâğıt dokulu” yapı)

Klavye ve kalem kutu içeriğine dahil

AppGallery ve Google uygulamaları desteği

Not alma, çizim, e-kitap okuma, PDF üzerinde çalışma desteği

Ultra ince ve hafif tasarım

Huawei Pura 80 Pro

Serinin öne çıkan modellerinden Pura 80 Pro, Türkiye’de ön satışa çıktığı gün büyük ilgi gördü. 1 inçlik Ultra Aydınlatma kamerası sayesinde özellikle düşük ışıkta güçlü bir performans sergiliyor.

Ekran: 6.8 inç, FHD+ (2848 x 1276 piksel), 1-120 Hz, OLED

6.8 inç, FHD+ (2848 x 1276 piksel), 1-120 Hz, OLED İşlemci: Kirin 9010

Kirin 9010 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 512 GB

512 GB Ön Kamera: 13 MP (f/2.0)

13 MP (f/2.0) Arka Kamera: 50 MP (f/1.6-f/4.0, OIS), 48 MP (f/2.1, makro telefoto), 40 MP (f/2.2 ultra geniş açılı)

50 MP (f/1.6-f/4.0, OIS), 48 MP (f/2.1, makro telefoto), 40 MP (f/2.2 ultra geniş açılı) Batarya : 5.700 mAh (100W)

: 5.700 mAh (100W) İşletim sistemi: Harmony OS 5.1

Diğer özellikler:

1 inç Ultra Aydınlatma Kamera

f/1.6-f/4.0 değişken diyafram açıklığı

Parlak Kırmızı renk seçeneği

Huawei Pura 80 Ultra

Serinin en güçlü modeli Pura 80 Ultra, DXOMARK testlerinden 175 puan alarak dikkatleri üzerine çekti. Değiştirilebilir Çift Telefoto Kamerası sayesinde farklı zoom aralıklarında net çekimler yapabiliyor.

Ekran: 6.8 inç, FHD+ (2848 x 1276 piksel), 1-120 Hz, OLED

6.8 inç, FHD+ (2848 x 1276 piksel), 1-120 Hz, OLED İşlemci: Kirin 9010

Kirin 9010 RAM: 16 GB

16 GB Depolama: 512 GB, 1 TB

512 GB, 1 TB Ön Kamera: 13 MP (f/2.0)

13 MP (f/2.0) Arka Kamera: 50 MP (f/1.6-f/4.0, OIS), 50 MP (f/2.4, telefoto), 12.5 MP (f/3.6, ultra telefoto), 40 MP (f/2.2 ultra geniş açılı)

50 MP (f/1.6-f/4.0, OIS), 50 MP (f/2.4, telefoto), 12.5 MP (f/3.6, ultra telefoto), 40 MP (f/2.2 ultra geniş açılı) Batarya: 5.170 mAh (100W)

5.170 mAh (100W) İşletim sistemi: Harmony OS 5.1

Diğer özellikler:

3.7x ve 9.4x optik zoom (Değiştirilebilir Çift Telefoto Kamera)

1 inç Ultra Aydınlatma HDR ana kamera

f/1.6-f/4.0 değişken diyafram açıklığı

İkinci Nesil Kristal Zırh Kunlun Cam koruma

Huawei WiFi X1 Pro

WiFi X1 Pro, Wi-Fi 7 desteğiyle özellikle çok katlı evlerde kapsama sorunlarını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Mesh anten yapısı sayesinde 200 m²’ye kadar güçlü ve kesintisiz bağlantı sunuyor.

Wi-Fi 7 desteği

200 m² kapsama alanı

Katlar arası güçlü kapsama sağlayan özel mesh anten

Huawei AI Life uygulamasıyla kolay kurulum

Reddot 2025 ve IF Design ödülleri

Türkiye’de satışa çıkan Huawei’nin yeni cihazlarının fiyatları da paylaşıldı. MatePad 11.5’in fiyatı 15.999 TL, Pura 80 Pro 68.999 TL, Pura 80 Ultra 98.999 TL ve WiFi X1 Pro ise 5.999 TL olarak açıklandı. Huawei, farklı ihtiyaçlara hitap eden ürünlerini farklı fiyat aralıklarıyla kullanıcıların karşısına çıkarmış oldu.