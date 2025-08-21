Google, Pixel 10 serisi telefonlarını resmen duyurdu. Google Pixel 10, Pixel 10 Pro ve Pixel 10 Pro XL olarak isimlendirilen telefonlar, üst düzey özellikleri ile dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyorlar. İşte Google Pixel 10 serisi telefonların özellikleri ve fiyatları...

ABD merkezli teknoloji devi Google, dün akşam gerçekleştirdiği etkinlikte Pixel 10 serisi telefonlarını duyurdu. Katlanabilir ekranlı Pixel 10 Pro Fold'un yanı sıra serinin 3 standart modelini de duyuran şirket, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte Pixel 10 serisi telefonlara yakından bakalım.

Google'ın yeni akıllı telefonları, daha önceden de olduğu gibi Pixel 10, Pixel 10 Pro ve Pixel 10 Pro XL şeklinde karşımıza çıktılar. Bu akıllı telefonlar büyük oranda ortak özelliklere sahipler. Ancak birbirlerinden ayrılan noktalar da bulunuyor. Gelin şimdi bu üç modele ayrı ayrı bakalım.

Karşınızda Google Pixel 10

Ekran 6.3 inç, FHD+, 120 Hz, 3.000 nit, OLED İşlemci Google Tensor G5 RAM 12 GB Depolama 128-256 GB Ön kamera 10.5 MP (OIS) Arka kamera 48 MP + 13 MP + 10.8 MP Batarya 4.970 mAh 30W İşletim sistemi Android 16

Google Pixel 10, tasarımı açısından Pixel 9'a benzerlik gösteriyor. Ancak bu akıllı telefondaki en önemli yenilik, 10.8 MP çözünürlük sunan yeni telefoto kamera. Google, bu hamleyle serinin başlangıç modeline ilk kez telefoto kamera getirmiş oldu.

Google, Pixel 10 serisi ile birkaç yeni uygulama da yayımladı. Bu uygulamalardan biri, günlük olarak kullanılabilecek Journal. Samsung'un yapay zekâ destekli Now Brief özelliği ise Google telefonlara "Daily Hub" ismiyle geldi. Tüm bunlara ek olarak "Magic Cue" isimli yeni bir yapay zekâ uygulaması, uygulamalar arası entegrasyon sağlıyor. Mesela bu uygulama ile gelen bir mesajla ilgili takvim hatırlatıcısı oluşturulabiliyor.

Google Pixel 10 fiyatı:

Versiyon Fiyatı 12 GB + 256 GB 799 dolar 12 GB + 512 GB 899 dolar

Gelelim Google Pixel 10 Pro'ya

Ekran 6.3 inç, 2586 x 1280 piksel, 120 Hz, 3.300 nit, OLED İşlemci Google Tensor G5 RAM 16 GB Depolama 128-256-512-1024 GB Ön kamera 42 MP (f/2.2) Arka kamera 50 MP + 48 MP + 48 MP Batarya 4.870 mAh 30W İşletim sistemi Android 16

Google Pixel 10 Pro, serinin en ilgi çekici modellerinin başında geliyor. Üst düzey özelliklerle donatılan bu akıllı telefonda 100x'e kadar dijital yakınlaştırma özelliği sunuluyor. Pixel 10'da yer alan Wi-Fi 6e teknolojisini Wi-Fi 7 ile güncelleyen Pixel 10 Pro, tüketicilere enfes bir deneyim sunmayı vadediyor.

Google Pixel 10 Pro fiyatı:

Versiyon Fiyatı 16 GB + 128 GB 999 dolar 16 GB + 256 GB 1.099 dolar 16 GB + 512 GB 1.219 dolar 16 GB + 1 TB 1.449 dolar

Google Pixel 10 Pro XL

Ekran 6.8 inç, 2992 x 1344 piksel, 120 Hz, 3.300 nit, OLED İşlemci Google Tensor G5 RAM 16 GB Depolama 256-512-1024 GB Ön kamera 42 MP (f/2.2) Arka kamera 50 MP + 48 MP + 48 MP Batarya 5.200 mAh 45W İşletim sistemi Android 16

Google Pixel 10 Pro XL, serinin en üst düzey telefonu olarak karşımıza çıkıyor. Bu akıllı telefon, Pro modelden daha iyi yüksek hızlı şarj imkânı sunuyor. Ekran boyutunun büyümesine bağlı olarak da batarya kapasitesinin yükseldiğini görüyoruz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, Google Pixel 10 Pro XL modelinde 128 GB depolama alanı seçeneğinin bulunmaması.

Google Pixel 10 Pro XL fiyatı:

Versiyon Fiyatı 16 GB + 256 GB 1.199 dolar 16 GB + 512 GB 1.319 dolar 16 GB + 1 TB 1.549 dolar