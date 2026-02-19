Uygun Fiyata Harika Özellikler Sunan Google Pixel 10a Tanıtıldı

Piyasaya sürdüğü telefonlarıyla da dikkat çekmeyi başaran Google, şimdi de büyük heyacanla beklenen Pixel 10a modelini resmen tanıttı. Şimdiye kadarki tüm Pixel modellerinden daha fazla geri dönüştürülmüş ürün kullanılarak üretilen Google Pixel 10a, dikkat çeken özellikleri beraberinde getiriyor.
Orta segmentte konumlanan telefonun arka tarafına baktığımızda Google’ın telefonlarındaki o minimalistik ve şık tasarımı yine görüyoruz. Kameralar, sol üst tarafa yerleştirilmiş. Önde ise delikli ekran tasarımı bulunuyor. Telefonun 153.9 x 73 x 9 mm boyutları ve 183 gram ağırlığı var. Özelliklerin genel anlamda Pixel 9a’ya benzediğini de eklemeden geçmemek gerek.
Google Pixel 10a özellikleri
|Column 1
|Column 2
|Ekran
|6,3 inç, 1080 x 2424 piksel, 120 Hz, 3000 nit, OLED
|İşlemci
|Google Tensor G4
|RAM
|8 GB
|Depolama
|128/256 GB
|Arka kamera
|48 MP (f/1.7) + 13 MP (f/2.2)
|Ön kamera
|13 MP (f/2.2)
|Batarya
|5100 mAh (30W), tek şarjla 30 saat kullanım
|İşletim sistemi
|Android 16 (7 yıl güncelleme alacak)
Google Pixel 10a fiyatı
|Versiyon
|Fiyatı
|8 GB + 128 GB
|499 dolar
|8 GB + 256 GB
|599 dolar