Google Pixel 3'ü Andıran iPhone 9/SE 2 Konsepti (Video)

Apple’ın merakla beklenen yeni modeli iPhone 9 veya diğer adıyla iPhone SE 2’nin neye benzeyebileceğini gösteren yeni bir konsept video hazırlandı. iPhone 9’un konsept tasarımı, iOS çalıştıran bir Google Pixel 3’e benziyor.

ABD’li teknoloji devi Apple’ın, bu yıl içinde iPhone SE modelinin halefini tanıtması bekleniyor ancak cihazın tasarımı ve teknik özellikleri konusunda hala sınırlı bilgiye sahibiz. Bu yılın başlarında çıkan bazı haberler, iPhone 9 olarak isimlendirilen cihazın, şubat ayında üretime gireceğini ve mart ayında ise satışa çıkacağını öne sürüyordu.

Tabii bu ve benzeri değerlendirmeler, corona virüsü tüm dünyayı etkisi altına almadan önce yapılmıştı. Geçtiğimiz hafta DigiTimes'da yayınlanan bir haber, Apple’ın iPhone 9 parçalarının siparişlerini, ölümcül salgın nedeniyle 2020'nin ikinci çeyreğine ertelediği ifade edilmişti. Bu da, yeni iPhone modelinin lansman tarihinin hedeflenenden daha ileri bir tarihe kaydırılmış olabileceği anlamına geliyor. Tedarik zincirinin önemli bir bölümü Çin ve Tayvan’da bulunan Cupertinolu şirket, salgının üretimi yavaşlatması ve akıllı telefon talebini azaltması nedeniyle ikinci çeyrekte mali hedefine ulaşamayacağını açıklamıştı.

iPhone 9 için hazırlanan yeni konsept tasarım

YouTube’da mütevazi bir abone kitlesine sahip olan the Hacker 34 adlı bir kanal, iPhone 9 / iPhone SE 2 tasarımı için yeni bir konsept videosu hazırladı. Konsept, Ana Ekran düğmesi ve 4,7 inç LCD ekran dahil olmak üzere daha önce ortaya çıkan sızıntıları takip ediyor.Söylentiler, iPhone SE 2 tasarımının iPhone 8'e benzediği ve FaceID yerine Touch ID teknolojisine sahip olacağı yönündeydi. Söz konusu konsept tasarım ise iPhone 8’den ziyade iOS çalıştıran bir Google Pixel 3’e benziyor.

Peki, iPhone 9 ne zaman tanıtılacak? Bu sorunun cevabını henüz kesin olarak bilmiyoruz ancak geçtiğimiz ay çıkan bazı haberlerde, Apple’ın bahar etkinliğini 31 Mart’ta düzenleyeceği ve yeni iPhone modelini bu etkinlik sırasında tanıtacağı iddia edilmişti. Fakat corona virüsü salgının ABD’deki yayılma hızını düşündüğümüzde, etkinliğin söz konusu tarihte gerçekleşme ihtimali çok düşük görünüyor.

iPhone 9 / iPhone SE 2 konsept videosu