Google Pixel 5, Ters Kablosuz Şarj Özelliğine Sahip Olabilir

Google'ın Pixel serisine katılacak yeni akıllı telefonları Pixel 5 serisi, Android 11'de ortaya çıkan bazı bilgilere göre ters kablosuz şarj özelliğine sahip olabilir. Bu olasılık, XDA Developers tarafından keşfedilen önemli ipuçlarıyla ortaya atıldı.

Google, geçtiğimiz gün Android işletim sisteminin yeni sürümü Android 11’in Developer Preview (Geliştirici Önizleme) versiyonunu yayınladı. Bu versiyonu inceleyen bazı teknoloji canavarları, bizlerle çok önemli bazı detayları da paylaşmayı ihmal etmedi. Son gelen bilgi ise Google Pixel 5 telefonlarına gelecek yeni bir özelliğe işaret ediyor.

Android 11’in Developer Preview versiyonunun incelenmesiyle Google Pixel 5’in ters kablosuz şarj özelliğine sahip olabileceği iddiası ortaya atıldı. Bu iddianın arkasında Android 11’in gizli 'Battery Share (Batarya Paylaşma)' menüsü bulunuyor. XDA Developers, SettingsGoogle üzerinden Battery Share’i çalıştırmasıyla bu özelliği ortaya çıkardı.

Android 11, Google Pixel 5'te bulunacak ters kablosuz şarj özelliğini ortaya çıkardı:

XDA Developers’ın bulmayı başardığı bazı dizgiler, Google’ın Pixel 5 telefonu için ters kablosuz şarj üzerinde çalıştığını gösterdi. Cihazın ismi dizgilerde yer almasa da bu cihazın böyle bir özelliğe sahip olmasından şüphelendiren tek bir kaynak bulunuyor: Android 11’in kendisi.

Google Pixel 5, Android 11 işletim sistemine sahip olacak ilk akıllı telefon olma unvanını elinde taşıyacak. Dolayısıyla keşfedilen özelliğin yalnızca bu telefon için olduğunu söylemek kulağa oldukça mantıklı geliyor. Ayrıca Android 11’in kendisinde de ufak tefek ipuçları bulunuyor.

Bu ipuçlarından birisi de Battery Share’in “com.android” yerine “com.google.android” ile tanımlanmış olması. Bu durum da ters kablosuz şarj özelliğinin Google’ın bir özelliği olduğunu bir nevi ortaya çıkarıyor. Yani bu özellik, Android Open Source Program’da yer alan bir özellik değil.

Diğer bir ipucu da yine Battery Share’de yatıyor. Uygulamasının kendisinde yazan bir açıklamada “telefonunuzun bataryası batarya paylaşımı kullanılırken daha hızlı tükenecektir. Batarya paylaşımı, desteklenen earbuds’ta, akıllı saatlerde, telefonlarda ve daha birçok cihazda çalışmaktadır” şeklinde bir ifade bulunuyor.

Google’ın Pixel 5 cihazına ters kablosuz şarj özelliği eklemesi şu dönemde oldukça mantıklı olacaktır. Zira Google Pixel 3, 3 XL, 4 ve 4 XL cihazları halihazırda Qi kablosuz şarj desteğine sahip. Bu nedenle de Google’ın ters kablosuz şarj desteği eklemesinin zamanı geldi.