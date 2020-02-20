ABD'li teknoloji devi Apple, Bloomberg'ün haberine göre üçüncü parti uygulamaların işletim sistemlerinde standart olarak belirlenmesine izin verecek. Yani Gmail ve Chrome gibi uygulamalar Apple işletim sisteminde standart uygulamalar olabilecek.

Apple, bilindiği üzere üçüncü parti programları kendi işletim sistemi içerisinde standart uygulama olarak ayarlamanıza izin vermiyor. Fakat Bloomberg’ün yaptığı bir habere göre şirket, Apple cihaz kullanan tüm kullanıcılara artık böyle bir seçeneği sunmak için çalışmalar yapıyor.

Habere göre Apple, iPhone ve iPad kullanıcılarına internet tarayıcılarının ve e-posta servislerinin standart uygulamalarını değiştirmeleri için izin verme yönünde bazı planlar kuruyor. Bununla birlikte şirketin HomePod cihazlarında herhangi bir Apple cihaz ya da AirPlay kullanımını ortadan kaldırarak Spotify gibi üçüncü parti uygulamaları direkt çalıştırmaya izin vereceği de söyleniyor.

Apple, üçüncü parti uygulamaların standart olarak belirlenmesine izin verebilir:

Apple’ın bu kararı, şirketin platformlarını nasıl yönettiği konusunda artan antitröst incelemesiyle karşı karşıya dönemde ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl AB’nin, Spotify’ın ve Apple’ın tüketicileri haksız yere kendi müzik akış hizmetine doğru ittiği şikayeti üzerine bir soruşturma açılacağına dair bazı haberler ortaya çıkmıştı.

Apple, e-posta servislerine ve internet tarayıcılarına ek olarak geçtiğimiz yıl yine Bloomberg tarafından yayınlanan bir habere göre Siri’ye standart olarak üçüncü parti mesaj uygulamalarından mesaj gönderme desteği de getirecek. Yani üçüncü parti bir uygulamadan mesaj göndermek için sesli komut verirken uygulamanın ismini özellikle belirtmeniz gerekmeyecek.

Bloomberg’ün habere göre Apple’ın mesajlar için sunacağı bu seçim, ilerde telefon aramaları için de geçerli olabilir. Bloomberg’e göre Apple, iPhone ve iPad cihazlarında 38 farklı uygulama sunuyor. Bu uygulamalar standart olunca diğer üçüncü parti uygulamaların kullanımında da azalma görülüyor.

Apple’ın milyonlarca iOS ve iPadOS cihazı göz önünde alındığında, standart uygulamaları yalnızca şirketin kendi uygulamalarıyla sınırlamak diğer uygulamalar üzerinde bir üstünlük kuruyor olabilir. Apple, daha önce bu uygulamaları kullanıcılara “paketten çıktığı gibi iyi bir deneyim sunmak” için barındırdığını ve kendi uygulamalarına rakip olabilecek birçok uygulama bulunduğunu açıklamıştı.