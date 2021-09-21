Google'ın yaklaşmakta olan üst düzey akıllı telefonları Pixel 6 ailesi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Google Pixel 6 Pro'nun duvar kağıtları, telefon henüz duyurulmadan açığa çıktı.

ABD merkezli teknoloji devi Google, bir süredir yeni akıllı telefon serisi Pixel 6 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Resmi olarak Türkiye'ye gelmesi beklenmeyen ürünler, özellikle de ABD'deki tüketiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Şimdiyse XDA Developers, Google Pixel 6 serisinin en çok merak edilen modeli Pixel 6 Pro ile ilgili önemli bir işe imza attı. Şirket, bu akıllı telefonun duvar kağıtlarını sızdırmayı başardı.

Google Pixel 6 Pro'ya ait sızdırılan duvar kağıtları, açık ve karanlık modda kullanıcılara sunulacak olan bazı görüntüleri içeriyor. Bu görüntülerin ortak özelliği, fotoğrafçı Andrew Zuckerman'in Google Pixel 6 serisi yaptığı özel çalışmanın bir ürünü olmaları. Zuckerman'in fotoğrafladığı çiçek görüntüleri, 2021 model Pixel modellerine iç ısıtan bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

İşte Google Pixel 6 Pro'da yer alacak bazı duvar kağıtları

Yukarıdaki fotoğrafta da görebileceğiniz üzere Google Pixel 6 Pro'nun duvar kağıtlarında, cattleya, eçeverya, helleborus, phalaenopsis, zambak ve pincushions gibi çiçekler yer alıyor. Görüntülerin hepsi de pürüzsüz görünürken 15 adet duvar kağıdının hepsi de yalnızca Google Pixel 6 Pro değil, diğer akıllı telefonlarda da muhteşem görünecek gibi duruyor.

Google Pixel 6 serisinin ne zaman tanıtılacağı henüz net değil. Ancak daha önce yaşanan sızıntılar, bu akıllı telefonların 19 Ekim'de duyurulacağını ortaya koydu. Google ise resmi bir açıklama yapmamış olsa da Pixel 6 serisi ile ilgili yavaştan heyecanı artırmaya başlamaya çalışıyor. İlgili haberimizde yer alan tanıtım videosu, bunun en net göstergesi. Şirketin düzenleyeceği etkinlik, Pixel 6 ailesinin tüm teknik özelliklerini ve fiyatını açığa çıkaracak.

Eğer siz de Google Pixel 6 Pro'ya ait olan duvar kağıtlarını indirmek isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.