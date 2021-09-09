Google Pixel 6 İlk Kez Resmi Olarak Paylaşıldı [Video]

Google, yaklaşmakta olan akıllı telefonu Pixel 6 için bir tanıtım videosu paylaştı. Paylaşılan video, telefonu kanlı canlı gösteriyor. Instagram'daki başka bir paylaşım ise Pixel 6'nın çıkış tarihinin kesinleşmiş olabileceğini düşündürüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın bir süredir "Pixel 6" olarak isimlendireceği yeni akıllı telefonlar üzerinde çalıştığı herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ancak şirket, bugüne dek bu akıllı telefonlarla ilgili hiçbir resmi açıklama yapmadı. Yani telefonların ne teknik özellikleri ne de çıkış tarihi bilinmiyordu. Şimdi, bu durum resmen değişmiş durumda.

Google, YouTube'da paylaşımlar yaptığı kanallardan biri olan "Made by Google" üzerinden bir video yayınladı. Bu video, Pixel 6 için oluşturulmuş bir tanıtım filmiydi. Film boyunca telefonu kanlı canlı gösteren ekip, teknik detaylara ise değinmiyor. Ayrıca bu tanıtım filmine paralel olarak yapılan bir Instagram paylaşımı, Pixel 6 ailesinin tanıtım tarihinin kesinleşmiş olduğunu düşündürüyor.

İşte Pixel 6 için hazırlanan tanıtım videosu

Google'ın Instagram'da yaptığı paylaşımda ise Pixel 6 etiketinin bulunduğu bir fotoğraf yer alıyor. Söz konusu paylaşımda Android 12'nin yeni kullanıcı arayüzü gösteriliyor. Ancak bu paylaşımda ilginç bir detay var. Görüntüye yakından baktığınızda, tüm örnek görüntülerin tarih bölümünde 19 ve salı ibaresi yer alıyor. Peki bu ne anlam ifade ediyor?

Android 12 arayüzünde gösterilen 19 ve salı ibarelerinin, Pixel 6'nın çıkışını gösterdiğine inanılıyor. Bu bağlamda, 19 Eylül Pazar gününe geliyor. Yani bir tutarsızlık var. Ancak 19 Ekim'in Salı gününe denk gelmesi, paylaşımdaki gizemi çözüyor. Google çok büyük bir ihtimalle 19 Ekim'de düzenleyeceği bir etkinlikte yeni akıllı telefonlarının duyurusunu yapacak. Bu modellerin Türkiye'ye resmi olarak giriş yapması ise beklenmiyor...

Google'ın Instagram'da paylaştığı fotoğraf

Instagram'daki paylaşıma buradaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.