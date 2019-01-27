Google, Pixel cihazları için Call Screen özelliğini duyurduğunda birçok kullanıcı tam olarak ne olduğunu, nasıl kullanılacağını veya işlevselliğini kavrayamamıştı. Şirket, getireceği yeni yazılım güncellemesiyle bu karmaşıklığı giderecek.

Google’ın Pixel telefonlara özel Call Screen (Çağrı ekranı) özelliği ilk olarak Pixel 3 ile birlikte sunuldu fakat birkaç hafta sonra bir güncelleme ile eski Pixel cihazlara da aynı özellik sunuldu. Bazı kullanıcılar bu özelliği faydalı bulurken, çoğunluk ise sesli mesajlarda ve kapatma da kullanıldığını düşündü. Call Screen, kısaca konuşmalarınızın dökümasyonunu çıkarmaya yarayan bir özellik. Daha detaylı bilgi için daha önce yaptığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

Google’ın bu transkripsiyon özelliği genellikle doğru çalışsa da her zaman %100 verimlilikte çalışmıyordu. Özellikle, İngilizce dışındaki konuşmalarda sorun yaşıyordu.

Call Sreen’deyken ses açma/kapama düğmelerinden herhangi birine basarsanız, o anda konuşmayı kulaklığınıza aktarabiliyorsunuz. Birçok Pixel kullanıcısında da bu özellik bulunuyor gibi görünse de Reddit’teki Pixel subreddit’inde bazı kullanıcılar bu özelliğin kendilerinde aktif olmadığını dile getirdi.

XDA Developer’dan gelen bir bilgiye göre, benzer bir işlevsellik bir yazılım butonuyla birlikte gelebilir. Hatta, bunun şu an ki yazılım sürümünde bile gerçekleşebileceği söyleniyor. Eğer ki bu güncelleme gelirse, ses açma/kapama tuşunun yarattığı karmaşayı azaltacaktır.