Google Call Screen, Metin Özelliğiyle Güncellendi

Google, birkaç ay öncelerdeki etkinliğinde birçok yeni yazılım tanıtmış ve bunlardan biri Call Screen (Arama Ekranı) olmuştu. Telefonu sizin değil, asistanın açıp konuşması mantığındaki bu teknoloji güncelleniyor.

Karşıdan gelen telefonu Asistanınız cevapladığında aramanın yanıtlamaya değer olup olmadığını sonradan göremiyor, karşıdan gelen cevapları inceleyemiyordunuz. Bunun şu anki çözümü, Google'ı arama hala devam ederken dinlemekti; ancak bu durum değişecek gibi görünüyor.

Pixel serisindeki cihazlara dağıtılmaya başlanan güncelleme, Call Screen'e transkript özelliğini getirirken böylece yapılan aramaların konuşma dökümünü görebiliyor olacaksınız. Cihazın Telefon uygulaması içerisinde Arama Detayları'nın altında görebileceğiniz özellik oldukça faydalı görünüyor.

Güncellemenin şu an için kaç kişiye ulaştığı hakkında herhangi bir bilgi bulunmazken, herkese ulaşmasının çok uzun sürmeyeceği kanaatindeyiz. Spam çağrıları, dolandırıcıları ayıklamak ve/veya sadece önemli olması muhtemel çağrıları cevaplamak için önemli olan bu özelliğin gelecekte nasıl işlevlerde kullanılacağı konusunda ise beklentimiz yüksek.