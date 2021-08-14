Google Pixel Fold 2, Android 12 Kodlarında Ortaya Çıktı

Android 12’nin 4. Betasında ortaya çıkan telefon kod isimleri, Google’ın yeni katlanabilir telefonunu işaret ediyor olabilir.

Katlanabilir telefonlar ortaya çıkalı birkaç yıl oluyor. Hatta geçtiğimiz günlerde Samsung, yeni katlanabilir telefonları olan Z Fold 3 ve Z Flip 3’ü tanıttı. Fakat pek çok teknoloji meraklısı, Google’ın ne zaman katlanır telefon çıkartacağını merak ediyordu. Ancak görünen o ki Google’ın katlanabilir telefonunun çıkışına çok az bir zaman kaldı.

Ortaya çıkan bilgilere göre Android 12’nin 4. betasında Google’ın katlanır telefonuyla ilgili bilgiler var. Bu bilgilere göre Android 12 ile birlikte bu telefonu da görebiliriz.

Passport kod adlı cihaz Pixel Fold mu?

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Android 12 Beta 4’ün içinde bulunan Google Kamera uygulamasında 4 yeni cihazın kod adı bulundu. Bu kod adlarının Oriole, Raven, Passport ve Slider olduğu açıklandı. Geliştiriciler tarafından bulunan bu kod adlarından Oriole ve Raven’ın, yeni tanıtılan Pixel 6 ve Pixel 6 Pro’ya ait olduğunu biliyoruz.

Ortaya atılan iddialara göre Passport ve Slider kod adları, Pixel Fold ve Pixel Fold Pro’ya ait. Geliştiricilerin bu fikre kapılmasını sağlayan şey ise pasaportların şekli. Yurtdışına çıkarken kullandığımız pasaportların şekli, Samsung’ın Galaxy Fold cihazlarına oldukça benziyor. Katlanır telefonların birbirlerine çok benzer yapılarda üretilmesini de göz önüne alan geliştiriciler, Passport kod adlı cihazın, Google’ın katlanabilir telefonu olacağını iddia ediyor.

Kodları bulan geliştiricilere göre Google Pixel Fold, bu sonbahar döneminde tanıtılabilir.