Galaxy Z Fold3 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Katlanabilir telefonların öncülerinden olan Samsung, firma için pek çok açıdan ilklerin telefonu olan Galaxy Z Fold3'ü tanıttı. Ekran altı kamerası ve S Pen desteğiyle dikkat çeken Galaxy Z Fold3'ün tüm özelliklerine ve fiyatına yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, uzun süredir hakkında birçok uçuk iddia ve dedikoduların ortaya atıldığı yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold3'ü bugünkü Galaxy Unpacked etkinliğinde resmen tanıttı. Tanıtımla birlikte cihaz hakkında merak edilen tüm sorular da yanıt bulmuş oldu. Samsung söz konusu etkinlikte ayrıca Galaxy Z Flip3, Galaxy Watch4 ve Galaxy Buds2 modellerini de tüketicilerin beğenisine sundu.

Tasarım anlamında ilk bakışta önceki nesille benzer hatlara sahip olan Galaxy Z Fold3, klasik ortadan menteşe, içeride katlanabilen büyük bir ekran ve dışarıda ikinci bir ekran geleneğini devam ettiriyor. Cihazın esas bombayı patlattığı nokta ise S Pen desteği ve ekran altı kamera teknolojisi oluyor. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmadan gelin pek çokları heyecanlandırmayı başaran Galaxy Z Fold3'le ilgili tüm detaylara daha yakından göz atalım.

Tasarım:

IPX8 1 metre ve üstü derinliğe kadar suya dayanıklılık sertifikası

Armor Alüminyum çerçeve

3 farklı renk seçeneği (Siyah, Yeşil ve Gümüş)

Önceki nesle göre daha hafif (271 gram)

Corning Gorilla Glass korumalı arka kameralar ve arka kapak koruma

Menteşe arasında S Pen yuvası

Tasarım noktasında kazandığı yeni özelliklerle daha premium bir hava yakalayan Galaxy Z Fold3, en büyük tasarım değişikliğini ekran altına gizlenmiş ön kamera ve menteşelerin arasına yerleştirilmiş S Pen'le alıyor. Bunun dışında çerçeveler şirketin Armor Alüminyum adını verdiği malzemeyle korunurken, arka kapak Corning'in Gorilla Glass Victus teknolojisiyle sağlamlaştırılmış. Cihaz aynı zamanda IPX8 dünyanın ilk suya dayanıklı katlanabilir cihazı olma unvanını da taşıyor.

Ekran:

Dış Ekran 6,2 inç HD+ Dinamik AMOLED 2X Ekran 120 Hz uyarlanabilir ekran yenileme 2268x832 piksel 387 ppi



Ana Ekran 7,6 inç QXGA+ Dinamik AMOLED 2X Ekran 120 Hz uyarlanabilir ekran yenileme 2208x1768 piksel 374 ppi



Galaxy Z Fold3, dış tarafta önceki nesille aynı büyüklükte 6,2 inçlik bir ekran kullanıyor. Önceki nesilden farklı olarak HD+ Dinamik AMOLED 2X yapıda olan panel, 2268x832 piksel çözünürlüğü ve 387 ppi piksel yoğunluğunu destekliyor. Aynı zamanda önceki nesle kıyasla en büyük farklardan biri de 60 Hz yerine bu nesilde 120 Hz'lik bir ekran kullanılması olmuş.

İç tarafta kalan ana ekrana geçtiğimizde burada 7,6 inçlik QXGA+ Dinamik AMOLED 2X bir panel bizleri karşılıyor. Samsung'un sonsuz esnek ekran teknolojisi adını verdiği bu panel de yine 120 Hz tazeleme hızını, 2208x1786 piksel çözünürlüğü ve 374 ppi parlaklığı destekliyor.

Performans:

5 nm Snapdragon 888 64 bit sekiz çekirdekli işlemci (2,84 GHz + 2,4 GHz + 1,8 GHz)

12 GB RAM

256/512 GB dahili depolama (UFS 3.1)

LTE, 5G

Android 11

Galaxy Z Fold2'ye kıyasla performans tarafında da büyük geliştirmeler alan yeni model, 5 nm'lik üretim sürecinden çıkan 64 bit sekiz çekirdekli bir işlemci kullanıyor. Bellek tarafında Samsung'un elini korkak alıştırmadığı cihazda 12 GB RAM yer alırken, depolama tarafındaysa UFS 3.1 destekli 256 ve 512 GB olmak üzere iki farklı dahili depolama seçeneği bulunuyor.

Kamera:

Arka Kamera 12 MP, F2.2 ultra geniş açı 12 MP, F1.8 geniş açı 12 MP, F2.4 telefoto



Ön Kamera 10 MP, F2.2 dış ekran kamerası 4 MP, F1.8 ana ekran için ekran altı kamera



Arka tarafta üçlü kamera kurulumunu devam ettiren Samsung, önceki nesildeki 12 MP'lik sensörleri bu modele de aynen taşımış gibi görünüyor. Bu noktada kameralar, önceki modelde olduğu gibi cihaz açıkken karşıdan bakıldığında sol üst köşeye dikey olarak yerleştirilirken flaşın yeri ise yandan kameraların altına getirilmiş durumda. Ayrıca telefoto lens ile 10X'e kadar dijital yakınlaştırma imkânı da kullanıcılara sunuluyor.

Ön tarafa geçtiğimizde yine önceki modelde yer alan 10 MP, F2.2'lik dış ekran kamerası bizleri karşılıyor. İç ekrana geçtiğimizdeyse önceki modelde yer alan 10 MP'lik sensörün aksine bu kez Samsung, 4 MP çözünürlüğünde ve F1.8 diyafram açıklığına sahip bir ekran altı kamerası kullanmış durumda. Kameranın gerçek hayat çekimleri hakkında henüz bir şey söylemek oldukça zor ancak buradan yola çıkarak yakın gelecekte çok daha fazla ekran altı kameraya sahip telefon göreceğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz.

Batarya:

4400 mAh

Detaylar geliyor…

S Pen Desteği

"S21'de geliyor, yeni modelde gelecek" derken Samsung, nihayet Galaxy Note serisi dışındaki bir modele S Pen desteğini getirdi. Bu noktada yeni S Pen'ler, "S Pen Fold Edition" ve "S Pen Pro" olmak üzere iki farklı seçenekle piyasaya sürülecek.

132,1 mm uzunluğunda ve 6,7 gram ağırlığında olan S Pen Fold Edition, yalnızca Galaxy Z Fold 3 ile uyumlu olacak ve Bluetooth desteği bulunmayacak. 173, 64 mm uzunluğu ve 13,8 gram ağırlığıyla nispeten büyük sayılabilecek S Pen Pro ise S Pen desteği bulunan cihazlarla birlikte sorunsuz bir şekilde çalışabilecek. Pro modelde ayrıca LED gösterge, cihaz değiştirme, USB soketi ve Bluetooth destekleri yer alacak.

Samsung Galaxy Z Fold3 teknik özellikleri:

Ekran:

Dış Ekran: 6,2 inç HD+ Dinamik AMOLED 2X Ekran 120 Hz uyarlanabilir ekran yenileme 2268x832 piksel 387 ppi



Ana Ekran 7,6 inç QXGA+ Dinamik AMOLED 2X Ekran 120 Hz uyarlanabilir ekran yenileme 2208x1768 piksel 374 ppi



İşlemci : 5 nm 64 bit Sekiz Çekirdek

: 5 nm 64 bit Sekiz Çekirdek Bellek : 12 GB RAM

: 12 GB RAM Depolama : 256 / 512 GB (UFS 3.1)

: 256 / 512 GB (UFS 3.1) Ön Kamera : 10 MP, F2.2 dış ekran kamerası 4 MP, F1.8 ana ekran için ekran altı kamera

: Arka Kamera 12 MP, F2.2 ultra geniş açı 12 MP, F1.8 geniş açı 12 MP, F2.4 telefoto

Bağlantı : LTE, 5G,

: LTE, 5G, İşletim Sistemi : Android 11

: Android 11 Batarya : 4400 mAh

: 4400 mAh Boyutlar : 67,1x158,2x16 mm – 14,4 mm (Katlı) 128,1x158,2x6,4 mm (Açık) 271 gram

:

Samsung Galaxy Z Fold3 fiyatı:

Samsung Galaxy Z Fold3 256 GB: 1799 dolar

Samsung Galaxy Z Fold3 512 GB: 1899 dolar

Detaylar geliyor…