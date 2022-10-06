Google, Pixel Tablet Hakkında Yeni Detaylar Paylaştı

Google, bugün yeni Pixel telefonlarını tanıttığı etkinliğinde 2023 yılında piyasaya sürülmesi beklenen Pixel Tablet ile ilgili de birkaç detay paylaştı. Şirket, tabletin telefonlar gibi Tensor G2 yonga setine sahip olacağını belirtirken akıllı ekran görevi görmesini sağlayacak bir özellikle geleceğini belirtti.

ABD merkezli teknoloji devi Google, uzun zamandır beklenen Pixel etkinliğini bugün gerçekleştirdi. Dev şirket, etkinlikte Pixel 7 ve Pixel 7 Pro telefonlarını bizlerle buluştururken ilk akıllı saati Pixel Watch’ı da tanıttı.

Google, bu cihazlar dışında merakla beklenen yeni tableti Pixel Tablet ile ilgili de yeni detayları bizlerle paylaştı. Şirket, bu tableti ilk olarak mayıs ayında gerçekleştirilen I/O etkinliğinde göstermiş, cihazın 2023 yılında çıkış yapacağını duyurmuştu. Bugünkü etkinlikte ise cihazla ilgili bazı yeni detaylar paylaşıldı.

Pixel Tablet, akıllı ekran görevi görebilecek

Google’ın tekrar tabletlere döneceğini gösteren cihazın bugün tanıtılmadığını öncelikle belirtelim. Şirket, etkinlikte 2023’te tanıtılacak Pixel Tablet ile ilgili yalnızca birkaç detayı paylaştı. Android işletim sistemiyle gelecek tablet, beklenildiği üzere Pixel 7 ve Pixel 7 Pro’da gördüğümüz Tensor G2 çipine sahip olacak.

Google, merakla beklenen cihazın uzun süredir konuşulan bir özelliğini de doğruladı. Buna göre Pixel Tablet, cihazı 7/24 şarj edebilen manyetik bir hoparlör yuvasına sahip olacak. Bu, cihazın hem bir akıllı ekran hem de taşınabilir bir tablet olarak kullanılmasını sağlayacak. Yani yeni özellik, yaparak hem evde hem de başka yerlerde kullanılabilmesiyle tableti çok yönlü bir cihaz yapacak. Özellik, ek olarak tabletteki ön ve arka kamerayla birlikte görüntülü görüşmeleri daha da kolaylaştıracak.

Google, yeni tabletin ekran boyutu, RAM’i, çözünürlüğü gibi özellikleri ve fiyatının nasıl olacağı konusunda henüz herhangi bir detay paylaşmadı. Bunları öğrenmek için 2023 yılını beklemek zorundayız.

Etkinlikte tanıtılan diğer cihazlar için