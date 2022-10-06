Google, ilk akıllı saati Pixel Watch'u tanıttı. Dikkat çeken bir tasarıma sahip olan akıllı saat, teknik özellikleriyle de tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, bir süredir beklenen etkinliğini resmen gerçekleştirdi. Bu etkinlikte şirketin yepyeni ürünleriyle tanışma imkanı yakaladık. Bu ürünlerden bir tanesi de Pixel Watch isimli akıllı saat oldu. Böylelikle Google, akıllı saat sektörüne resmen girmiş oldu. Peki bu akıllı saat tüketiciye neler sunuyor?

Google Pixel Watch'un tasarımına baktığımızda, dairesel ve çerçevesiz bir ekranla karşılaşıyoruz. Yan panelde ise biri döner şekilde dizayn edilmiş olan iki buton yer alıyor. Ayrıca saatin sahip olduğu mikrofon da aynı cephede yer alıyor. Akıllı saatin ekranının 1,2 inç boyutunda ve AMOLED olduğunu belirtmeden geçmeyelim.

Karşınızda Google Pixel Watch

Google'ın akıllı saati Wear OS işletim sistemiyle çalışıyor ve bu işletim sisteminin tüm nimetlerini tüketicilere ulaştırıyor. Öyle ki bu akıllı saati kullanırken Google'ın Haritalar, Asistan veya Cüzdan gibi tüm hizmetlerinden faydalanabiliyorsunuz. Ayrıca telefondaki uygulamalar da bu akıllı saat üzerinden yönetilebiliyor. Google'ın açıklamasına göre akıllı ev ürünleri de akıllı saat üzerinden yönetilebilecek.

Google Pixel Watch, pek çok akıllı saatte olduğu gibi gelişmiş fitness ve sağlık özellikleri sunuyor. Akıllı saat için alt markası Fitbit ile geniş kapsamlı bir çalışma yapan Google, bu sayede yüzmeden koşuya kadar hemen her türlü spor aktivitesinin takibinin yapılmasını mümkün kılıyor. Akıllı saatin sahip olduğu sensörler ise nabız ölçümü yapıyor ve EKG hizmeti sunuyor.

Google'ın 50 metreye kadar suya dayanıklı akıllı saatinde 300 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Bu batarya, yaklaşık bir günlük kullanım imkanı sunuyor. Dahili GPS veya LTE destekli modellere sahip olan akıllı saat, çok sayıda kordon tasarımını da kullanıcıya sunuyor. Böylelikle Google Pixel Watch hem klasik hem de spor kombinlerle uyumlu hale getirilmiş olacak.

Bazı Avrupa ülkeleri ile ABD'de resmi olarak satışa çıkacak akıllı saatin Türkiye'ye gelme olasılığı, en azından Google eliyle bulunmuyor.Pixel Watch'ın GPS ve Bluetooth içeren sürümü ABD'de 349 dolardan (vergiler hariç 6.484 TL) satışa çıkarken, LTE destekleyen sürümü ise 399 dolardan (vergiler hariç 7.413 TL) satılacak.