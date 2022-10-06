Google Pixel 7 ve Pixel 7 Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Google, bugün gerçekleştirdiği etkinliğinde yeni telefonları Pixel 7 ve Pixel 7 Pro'yu tanıttı. Her iki telefon da önceki yıla göre büyük bir geliştirmeyle geldi. İşte Pixel 7 ve Pixel 7 Pro özellikleri...

Android işletim sisteminin geliştiricisi Google, her yıl piyasaya sürdüğü Pixel telefonlarının bu yılki modellerini tanıttı. Ham Android işletim sistemine sahip olan yeni telefonlar, bir önceki yılın serisi Pixel 6’yla aynı kasayı fakat farklı tasarım hatlarını taşıyor.

Google’ın yeni Pixel 7 serisi, her zamanki gibi iki modelden oluşuyor: Pixel 7 ve Pixel 7 Pro. İki model de donanım kısmında büyük benzerlik taşırken, bazı noktalarda birbirlerinden önemli ölçüde ayrışıyorlar. Gelin, yeni Pixel 7 ve Pixel 7 Pro’ya yakından bakalım.

Google Pixel 7 serisi neler sunuyor?

Google, Pixel 7 ve Pixel 7 Pro kullanıcılarına ücretsiz VPN hizmeti sunacak.

sunacak. Telefonlar, 5 yıl boyunca güncelleştirme alacak.

'Pixel Call Assist' ile spam aramalar filtrelenmeye çalışılacak.

RCS teknolojisi sayesinde daha zengin mesajlar gönderilebilecek.

'Clear Calling' özelliği ile telefon, görüşme sırasında arka plan seslerini olabildiğince azaltacak.

Tensor G2 yonga seti sayesinde fotoğraflar, makine öğrenimi sayesinde çok daha net gözükecek. Fotoğraflar, çekildikten sonra da netleştirilebilecek.

Karşınızda Google’ın yeni amiral gemisi telefonu Pixel 7 Pro:

Google’ın yeni amiral gemisi akıllı telefonu Pixel 7 Pro, Pixel 6 ile aynı kasaya sahip. Cihaz, yuvarlatılmış köşelere, çizgi şeklinde bir kamera çıkıntısına ve sadece Google logosunun bulunduğu sade ve parlak bir arka panele yer veriyor. Cihazın hoparlörleri ve şarj girişi telefonun altında, güç ve ses kontrol tuşları da sağında bulunuyor.

Cihazın ekranı, Pixel 6 serisi ile aynı şekilde 120 Hz tazeleme hızı ve 1440 x 3120 piksel çözünürlük sunuyor. Öte yandan telefon, batarya ömrünü uzatmak için 1080p’de kullanıma da imkân tanıyor.

Google Pixel 7 Pro, yeni Tensor G2 yonga setine ev sahipliği yapıyor. Toplam 8 çekirdeğe sahip olan yonga seti, bu sayede bir önceki nesle göre daha üstün grafik ve işlem performansı sunuyor.

Pixel 7 Pro’nun kamera kurulumuysa telefonu asıl ön plana çıkaran element olacak. Yeni Pixel 7 Pro, önceki yılın modelinde de bulunan 50 MP’lik ana kameraya yer veriyor. Bu yılki yenilik ise telefona yeni eklenen 48 MP’lik telefoto lensi olacak. Telefon, bu sayede çok daha iyi yakınlaştırma performansı sunabilecek.

Yeni serinin standart modeli: Pixel 7

Google Pixel 7 serisinin standart modeli olan Pixel 7 de amiral gemisiyle aynı tasarımı taşıyor. Fakat telefon, Pro modelden farklı olarak kamera kurulumunda 48 MP’lik telefoto lense yer vermiyor. Telefonun ana kamerası, önceki yılla aynı 50 MP’lik kameradan oluşuyor.

Pixel 7 de tıpkı Pro modeli gibi bir önceki yılla aynı ekrana yer veriyor. Cihaz, 90 Hz tazeleme hızı ve 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunuyor. Telefon, Pixel 7 Pro ile aynı şekilde Google’ın yeni yonga seti Tensor G2’yi taşıyor.

Google Pixel 7 özellikleri:

Ekran 6,32 inç, 90 Hz, 1080 x 2400 piksel çözünürlük İşlemci Tensor G2 RAM 8 GB Depolama 128 GB, 256 GB Ön Kamera 10,8 MP Arka kamera 50 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera Batarya 4.355 mAh, 30 W hızlı şarj desteği

Google Pixel 7 Pro özellikleri:

Ekran 6,71 inç, 120 Hz, 1440 x 3120 piksel çözünürlük İşlemci Tensor G2 RAM 12 GB Depolama 128 GB, 256 GB Ön Kamera 10,8 MP Arka kamera 50 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera+ 48 MP telefoto lens Batarya 5.000 mAh, 30 W hızlı şarj desteği

Google Pixel 7 fiyatları: