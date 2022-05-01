Google'ın bir süredir kullanıcılarda büyük bir merak uyandıran akıllı saati Pixel Watch ile ilgili yeni iddialar ortaya çıktı. 9to5Google tarafından sızdırılan söylentilere göre Google, yeni akıllı saatiyle Apple ve Samsung'un en büyük rakiplerinden biri olmaya hazırlanıyor.

Giyilebilir teknolojiler tüm hızıyla hayatımızın büyük bir kısmında yerini almaya devam ederken, şirketlerde bu teknolojiyle ilgili çalışmalarına büyük bir hız kazandırmış durumda. Apple, Samsung öncülüğünde yayılan akıllı saatlerde kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlıyor.

Çok sayıda kullanıcı tarafından tercih edilen ve oldukça şık görüntülerinin yanı sıra telefonunuzla yapabildiğiniz pek çok işlemi yapma imkanı sunan akıllı saat sektörüne bir yeni isim daha ekleniyor. Geçtiğimiz günlerde piyasaya hızlı bir giriş yapmaya hazırlandığı haberleri yayılan Google’ın ilk akıllı saati Pixel Watch’a ait olduğu düşünülen görüntüleri sizlerle paylaşmıştık. Bugün de Pixel Watch ile ilgili oldukça iddialı detaylar ortaya çıktı.

Apple ve Samsung’un akıllı saatleriyle yarışabilir

Akıllı saatler oldukça kullanışlı ama kullanıcıların büyük bir çoğunluğu saatinin pilinin çabuk bitmesinden şikayetçi olabilir. Apple ve Samsung bu konuda başarılı olmuş gibi görünse bile hala konuyla ilgili fazlaca şikayet alıyorlar. Apple Watch’un pili 284 mAh kapasiteye, Samsung’un Galaxy Watch’u ise 247 mAh kapasiteye sahip. Aslında bu kadar küçük bir teknolojik alet için oldukça yeterli gibi görünüyor. Google’ın amiral gemisi olma adayı Pixel Watch serisi ise iddialara göre 300 mAh pil kapasitesine sahip olacak.

Tabii burada pil kapasitesi kadar önemli olan bir konu daha var: İşlemci. Pixel Watch’un işlemcisiyle ilgili şimdiye kadar ortaya çıkan çok fazla söylenti var. Ancak bunların doğruluğu henüz netlik kazanmadı. Bazı analistlere göre Google, Pixel Watch’un yonga setinde Qualcomm Snapdragon Wear 4100 veya 4100 Plus’ı kullanabilir, bazılarına göre ise Samsung’un kendi saatlerinde kullandığı Exynos çipleri veya Pixel 6’da gördüğümüz Tensör işlemcisini görebiliriz.

Bununla birlikte yeni ortaya atılan bir başka iddia, Google’ın akıllı saatlerinin rakiplerine kıyasla daha uygun olmasını bekleyenleri üzebilir. Biliyorsunuz ki akıllı saatlerin büyük bir çoğunluğu telefonumuza bağımlı. Söylentiye göre ise Pixel Watch’ta bu durum değişebilir ve saatin kendi hücresel veri sistemi seçeneği olabilir. Evet, oldukça güzel bir şey gibi görünüyor ama analistler bunun akıllı saatin fiyatını da artıracağını ön görüyor.