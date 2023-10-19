Android telefonlara harici kaynaklardan yüklenecek uygulamalar, artık kod bazında taranacak. Google'ın yeni özelliği, bugün itibarıyla tüm kullanıcılara ulaşmaya başlayacak.

Android ekosisteminin en önemli özelliklerinden bir tanesi, harici kaynaklardan uygulama yüklemeye imkân tanımasıdır. Kullanıcı, herhangi bir internet sitesinden edindiği APK dosyasını telefonuna uygulama yükleyebilir. Ancak bu durum, riskin artmasına neden olmaktadır. Neticede bilgisayar korsanları, APK dosyalarını değiştirerek, kullanıcının telefonunu ele geçirebilirler.

Bunun farkında olan Google, konuyla ilgili yeni bir adım attı. Şirket, Google Play Protect'e yeni bir özellik getirdiğini açıkladı. Aşama aşama tüm Android kullanıcılarına ulaşacak olan bu özellik, harici kaynaklardan yüklenecek uygulamaları tarayacak. Aslında Google Play bunu zaten yapıyordu ancak bu yüzeysel bir taramaydı. Artık harici kaynaklardan yüklenmek istenen uygulamaların kodları, Google Play tarafından taranacak.

Kullanıcı, Google Play Protect'in tespit ettiği sorunlar hakkında bilgilendirilecek

Harici kaynaklardan uygulama yüklemeye çalışan Android kullanıcıları, bundan sonra uygulamayı yüklerken yeni bir ekran görecekler. Bu ekranda, uygulamanın taranmasını sağlayacak bir buton bulunacak. Bu butona dokunan kullanıcı, uygulamanın taranmasını bekleyecek. Google Play Protect, taramadan sonra uygulamanın güvenli olup olmadığına ilişkin bilgilendirme de yapacak. Kullanıcı, bu sayede risk altında olduğunu anlayacak. İsteyen kullanıcı, uygulamanın yüklenmesini engelleyebilecek.

Google'ın dağıtım aşamasındaki yeni özelliğinin çok önemli olduğunu söylemek gerek. Zira bir uygulamanın kod bazında taranması, kötü amaçlı olup olmadığının anında anlaşılmasını sağlayacaktır. Tabii buradaki önemli bir husustan bahsetmek gerek. Google Play Protect'in kötü amaçlı yazılım altyapısının ne kadar iyi olduğu şu an için net değil. Bu bağlamda; Google Play Protect, yüklenecek uygulamada bir sorun tespit etmese bile dikkatli olmak gerektiğini unutmamak lazım.