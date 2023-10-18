Google, popüler hizmetlerine yeni özellikler ekledi. Bu özellikler, kullanıcıların daha rahat bir deneyim yaşamalarını sağlayacak. İşte Google Chrome, Haritalar, Arama ve Asistan'a eklenen yeni özellikler...

ABD merkezli teknoloji devi Google; Haritalar, Arama, Asistan ve Chrome'a bir dizi yeni özellik eklediğini açıkladı. Kullanıcı deneyimini iyileştirecek bu yeni özellikler, en çok da engelli bireylerin işine yarayacak gibi görünüyor.

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, Google hizmetlerine eklenen yeni özelliklere yakından bakalım.

İşletmeler, Google'a daha fazla bilgi ekleyecek

Google, Aramalar ve Haritalar'da bulunan işletmelere yeni bir kimlik özelliği ekledi. Bu yeni özellik, bir işletmenin daha iyi tanımlanmasını sağlayacak. Mesela bir işletmenin sahibi kadın veya gaziyse bununla ilgili bilgi verilebilecek. Engelli dostu, LGBTQ+ destekçisi gibi etiketler de işletmeler için sunulacak. Kullanıcı, bu sayede gitmeyi düşündüğü işletmelerle ilgili detaylı bilgi sahibi olabilecek.

Google Haritalar'ın iOS ve Android sürümü, bir süredir tekerlekli sandalye kullanıcıları için rotalar oluşturabiliyordu. İşte bu özellik, şimdi Android Auto'daki Haritalar uygulamasına da eklendi. Engelli bireyler, artık araçla seyahat ederken de basamaksız giriş, engelli tuvaletleri, engellilere uygun otoparklar veya oturma yerleri için bilgi edinebilecekler.

Google Asistan, günlük rutinlerin daha fazla özelleştirilmesini sağlayacak

Google, Asistan hizmetine de yeni özellikler ekledi. Bu bağlamda; Google Asistan'da oluşturulan günlük rutinler, artık daha fazla seçenekle özelleştirilebilecek. Kullanıcılar, kısayol stillerini belirleyebilecek, kendi görsellerini ekleyebilecek ve hatta ana ekrandaki kısayol boyutunu ayarlayabilecekler.

Google Chrome'un uzun zamandır sahip olduğu "URL hatası düzeltme" özelliği ise artık mobil sürüm kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. Kullanıcı, bir URL yazmaya başladığı zaman Chrome, olası bir hatayı algılayabilecek ve tıpkı aramalarda yaptığı gibi düzeltme önerilerinde bulunacak. Kullanıcı, bu özellik sayesinde daha rahat bir deneyim ile karşılaşacak.