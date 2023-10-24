Google Play Games'in beta aşamada olan PC sürümüne yepyeni özellikler geldi. Ayrıca uygulamanın kütüphanesi de artık 3.000'den fazla yapıma ev sahipliği yapıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, bundan birkaç ay önce Google Play Games'i PC'lere getirdi. Henüz beta aşamada olan uygulama, Windows 10 ve Windows 11 kullanıcıları tarafından deneyimlenebiliyor. Kullanıcılar, bu yazılım sayesinde Android ekosistemi için kullanıma sunulan tüm oyunlara, bilgisayarları aracılığıyla ulaşabiliyorlar.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Google'ın üst düzey yöneticilerinden Arjun Dayal, Google Play Games'in yeni özellikleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamaya göre kullanıcılar, artık çok daha kaliteli bir deneyim yaşayacaklar. Ayrıca oyuncular, Google Play Games'in PC sürümünde artık kumanda kullanabiliyorlar.

4K çözünürlük ve kumanda desteği geldi!

Google Play Games'deki en önemli yeniliklerden biri, uygulamaya 4K çözünürlük desteği eklenmiş olması. Kullanıcılar, bu sayede monitörlerinin desteğinden sonuna kadar faydalanabilecekler. Bu çözünürlüğü fazla bulan kullanıcı, oyunların çözünürlüğünü manuel olarak ayarlayabilecek.

Google'ın yeni hizmetiyle ilgili bir diğer önemli yeniliği de kumanda desteği olarak karşımıza çıktı. Oyunseverler, Google Play Games'in PC sürümünde Xbox Series X/S, Xbox One, DualSense ve DualShock kumandalarını bilgisayarlarına bağlayıp, oyun oynayabilecekler.

Clash of Clans ve Clash Royale dahil 3.000'den fazla oyun!

Arjun Dayal tarafından yapılan açıklamaya göre Google, Google Play Games PC'nin oyun kütüphanesini güncelledi. Bu güncelleme ile ulaşılabilecek oyun sayısı 3.000'i geçti. Mobil oyun dünyasının en ünlü yapımları arasında yer alan Clash of Clans ile Clash Royale de Google Play Games PC kütüphanesine eklendi. Kullanıcılar, mevcut hesaplarına giriş yaparak, senkron bir deneyim yaşayacaklar.

Türkiye'de erişime açılan Google Play Games PC ile ilgili detaylı bilgi ve yazılımı indirmek için: