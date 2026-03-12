Google Play'deki Mobil Oyunları Satın Almadan Önce Bedavaya Deneyebileceksiniz

Google, kullanıcıları çok sevindirecek bir açıklama yaptı. Mobil oyunları satın almadan önce bedavaya deneyebileceksiniz.

Mobil oyunlar, boş vakitlerimizi geçirkmek için harika bir aktivite. Ancak tıpkı diğer oyunlarda olduğu gibi mobil oyunların da bazılarını deneyimlemek için para ödemeniz gerekiyor. Çoğu insan da para ödemeden önce o mobil oyunun nasıl bir yapım olduğunu, para vermeye değip değmeyeceğini görmek istiyor.

İşte Google, tam olarak bu konuda harika bir hamle yapacağını açıkladı. Teknoloji devi, paylaştığı bir blog gönderisiyle kullanıcıların oyunları satın almadan önce deneyebileceklerini duyurdu.

Herhangi bir para ödemeden ücretli oyunları hem mobilden hem PC’den deneyebileceksiniz

Google tarafından yapılan açıklamaya göre Android kullanıcıları, Google Play üzerinden satılan ücretli oyunları herhangi bir para ödemeden kısa süreliğine deneme imkânı sunulacak. Oyunların sayfasında bir “Dene” butonu göreceksiniz. Bu butona basarak sınırlı süreliğine o o yapımı deneyimleme imkânınız olacak.

Ayrıca Google, “Bir kez satın al, istediğin yerden oyna” yaklaşımını da sergileyeceğini açıkladı. Bu da Google Play’den satın alınan bir oyunun ister mobilden ister PC’den oynanabileceği anlamına geliyor.

Deneme özelliği en başta sadece Android üzerinden oynanabilen belli ücretli oyunlar için çıkış yapacak. İlerleyen dönemde daha fazla oyuna ekleneceği de belirtilmiş. Aynı zamanda demoları da bir gün PC’den deneyebileceğiniz aktarılmış ancak ne zaman olacağı konusunda bilgi yok.