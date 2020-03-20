Google Play Oyunlar uygulaması, oyunlarda oturum açmak dışında çok fazla işleve sahip değil. Google, uygulamaya arkadaşlarınızla birlikte oyun oynayabileceğiniz yeni özellikler getirmeyi planlıyor.

Google Play Oyunlar uygulaması yakında yeni sosyal özelliklere kavuşacak. Uygulamanın beta sürümünde, arkadaş listesi ve arkadaşlarıyla birlikte oynamak isteyenler için Play Together (Birlikte Oyna) seçeneği gibi yeni özellikler keşfedildi.

Çoğu oyun platformu artık hangi arkadaşlarınızın çevrimiçi olduğunu görebildiği ve birlikte oyun oynayabildiği özelliklere sahip. XDA Developers topluluğu, Google Play Oyunlar uygulamasının en son sürümünün APK dosyasını inceledi ve Google'ın uygulamasının yakında gerçek bir oyun platformuna dönüşeceğini ortaya çıkardı.

Google Play Oyunlar'da oyuncu kimliğiniz aracılığıyla uygulama içi davet gönderebileceksiniz. Ayrıca arkadaş listenize oynamakta olduğunuz oyunları paylaşabileceksiniz. Ancak oyunlar, sizin izniniz olmadan bu listeye erişemeyecekler.

Uygulamaya gelecek bir diğer yenilik de Play Together özelliği. Bu özellikle arkadaş listenizi bir oyunla paylaştığınızda, aynı oyunu kimlerin oynadığını görebileceksiniz ve oyunu birlikte oynayabileceksiniz. Google Play Oyunlar, arkadaşlarınızla birlikte çevrimiçi oyunlar oynayabileceğiniz ve onlarla bağlantı kurabileceğiniz bir platform olacak.

Yeni özellikler henüz resmi olarak doğrulanmadı ve uygulamaya geleceği kesin değil. Google Play Oyunlar, Google uygulamaları arasında çok popüler olmasa da zaman zaman yeni özelliklerle güncelleniyor.