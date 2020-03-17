Huawei Telefonlara Google Play Store Yüklemek İçin Yöntem

Google hizmetlerinden faydalanamayan Huawei’nin telefonları hala Android yüklü olarak geliyor. Ancak telefonlarda Android’in resmi uygulama marketi Play Store bulunmuyor. Ama kolay bir yöntem, Huawei, telefonlara Play Store’un yüklenmesini sağlıyor.

ABD’nin Huawei’yi kara listeye alması sonucu Huawei artık Google servislerini kullanamıyor. Huawei, şu an için telefonlarında Android işletim sistemini kullanmaya devam etse de gelecekte telefonlarında kendi işletim sistemini kullanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Son dönemlerde Android işletim sistemi ile çıkan Huawei akıllı telefonlarda Play Store gibi Google servisleri bulunmuyor. Bu nedenle eğer yeni bir Huawei telefon satın aldıysanız, Play Store'u dışarıdan kendiniz yüklemeniz gerekiyor. Bu yazımızda, Huawei telefonlara Play Store yüklemenin pratik yöntemlerinden birini aktarıyoruz.

Huawei akıllı telefonlara Play Store yüklemek için öncelikle buradaki bağlantıdan Chat Partner isimli uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Chat Partner’ı indirdikten sonra telefonunuza yükleyin. Uygulamayı yüklemek için dış kaynaklara izin vermeniz gerekebilir.

Chat Partner ile Play Store yükleme adımları

Chat Partner’ı yükledikten sonra açın ve Detect Device (Cihazı Algıla) seçeneği ile devam edin. Detect Device’ı seçtikten sonra Repair Now (Şimdi Onar) butonuna tıklayın ve Active butonuna tıklayarak işlemi bitirin. Bu işlemi yaptıktan sonra telefonunuzu yeniden başlatın.

Telefon tekrar açıldığında Play Store’un yüklenmiş olması gerekiyor. Artık tek yapmanız gereken Play Store’u açmak ve Google ile giriş yapmak. Yapılan testlerde Chat Partner ile bu şekilde P40 Lite, Mate 30 Pro ve Huawei Y7p’ye Play Store yüklenebildi.

Play Store’u Chat Partner kullanarak yüklemek isteyen Huawei Mate 30 Pro kullanıcılarının “Sertifikalı değil” uyarısı ile karşılaştığına dair bilgiler var. Yükleme sonrası Play Store’a girdiğinizde siz de “Sertifikalı değil” uyarısı alırsanız buradaki yöntemi deneyerek bu sorunu aşabilirsiniz.