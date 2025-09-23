Google Play Daha da Kişiselleştirilmiş Hâle Geliyor: İşte Yeni Gelen Yapay Zekâ Destekli Özellikler

Google Play, kişiselleştirilmiş içerikleri ön plana çıkaran yeni “Siz” sekmesi ve yapay zekâ destekli özelliklerle güncelleniyor.

Google Play, kullanıcıların hesap bilgilerini ve kişisel içeriklerini tek bir yerde toplayan yeni “Siz” sekmesini kullanıma açıyor. Bu sekme sayesinde oyunlardan sesli kitaplara kadar pek çok öneriye kolayca ulaşmak mümkün olacak.

Yeni sekme, kullanıcıların hem hesap bilgilerine hem de içerik önerilerine tek noktadan ulaşmasını kolaylaştırıyor. Google’ın paylaştığı bilgilere göre burada kişisel istatistikler, abonelikler ve güncellemeler bir arada yer alacak. Aynı zamanda kullanıcılar, yarım bıraktıkları roman ya da podcast’lere kolayca geri dönüp kaldıkları yerden devam edebilecek.

Google Play'e gelen yenilikler

Google Play istatistikleri, abonelikler, ödüller ve güncellemeler tek bir sekmede toplanacak. Oyun içeriklerinin yanı sıra sesli kitap, roman ve podcast önerileri gösterilecek. Kullanıcılar, daha önce başladıkları içeriklere kaldıkları yerden devam edebilecek. Gemini Live özelliği ile oyun oynarken ipucu almak mümkün olacak.

“Siz” sekmesi bu hafta sınırlı bölgelerde kullanıma sunulacak. 1 Ekim itibarıyla ise daha fazla ülkede erişime açılacak ancak Google, hangi ülkelerin bu kapsama dahil olduğunu henüz açıklamadı.