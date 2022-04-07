Bu Antivirüs Uygulamalarına Dikkat! Bilgileriniz Çalınabilir

Google Play Store'da yer alan ve binlerce insan tarafından indirilen altı antivirüs uygulamasının, insanların giriş bilgilerini çalabilen kötü amaçlı yazılımlar içerdiği açıklandı. Uzmanlar, bu uygulamalar Play Store'dan kaldırılmış olsa da başka platformlarda bulunabileceğini belirterek insanları uyardı.

İnternet kullanımının gün geçtikçe arttığı artık hepimiz tarafından bilinen bir gerçek. Durum böyle olunca birçok kötü niyetli insan da bu popülariteyi fırsata çevirerek insanları dolandırmaya ve onların bilgilerini çalmaya çalışıyor. Çevrim içi mağazalarda yer almayı başaran kötü amaçlı uygulamalar da bunların belki de en iyi örneği.

Şimdi de gelen haberler, milyonlarca insan tarafından kullanılan Google Play Store’da yer alan bazı uygulamaların kötü amaçlı olduğunu ortaya koydu. Yapılan bir araştırmada, Play Store’da bulunan ve binlerce insan tarafından indirilen bazı uygulamaların kötü amaçlı yazılım içerdiği ifade edildi.

Antivirüs uygulamalarından giriş bilgileri çalınıyor

Siber güvenlik şirketi Check Point’ten araştırmacılar tarafından yapılan açıklamalarda, Google tarafından kaldırılmadan önce Play Store’da bulunan ve 15 binden fazla insan tarafından indirilen 6 farklı antivirüs uygulamasının Sharkbot isimli kötü amaçlı yazılım içerdiği belirtildi.

Bu kötü amaçlı yazılımın kullanıcıların giriş bilgilerini (kullanıcı adı ve şifre gibi) çalabildiği aktarıldı. Açıklamalara göre bir truva atı olan Sharkbot, kullanıcıların banka gibi uygulamalarının açıldığını algılıyor; bunun ardından da giriş sayfalarını taklit ederek insanların kimlik bilgilerine ulaşabiliyor. Sharkbot’un; SMS’leri görmek ve klavyede yaptığınız tıklamaları izlemek gibi özelliklere sahip olmasıyla cihazlara uzaktan erişim sağlayabildiği de söyleniyor.

Açıklamalara göre bu antivirüs uygulamanın kurbanları çoğunlukla Birleşik Krallık ve İtalya’daki insanlardan oluşuyor. Ayrıca uygulamaların Google Play Store’un güvenliğini nasıl aştığına da değinen uzmanlar, kötü amaçlı yazılımın uygulama inene kadar aktif hâle gelmediğini; bu yüzden mağazada yer aldığını ifade ediyor. Bunun yanı sıra uygulamaların Google Play Store’dan geçtiğimiz kaldırıldığı; ancak hâlen başka yerlerde bulunabileceği aktarılıyor. Bu sebeple de insanların dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

Belirtilen uygulamaların isimleri ise şu şekilde;