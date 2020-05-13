Siber güvenlik uzmanları tarafından geliştirilen CreepRank isimli bir trojan türünde bir algoritmanın, Google Play Store'daki uygulamalar üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz eylül ayında yapılan çalışmalar, 813 uygulamanın trojan içerdiğini ortaya koymuş ve bu uygulamalar Play Store'dan kaldırılmış.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın aktif olarak kullanılan hizmetlerinden bir tanesi de Play Store. Android ekosisteminin resmi uygulama mağazası olan Play Store, bünyesinde milyonlarca uygulama barındırıyor. Ne yazık ki bu uygulamaların bazıları, art niyetli geliştiriciler tarafından geliştirilen kötü amaçlı uygulamalar olarak karşımıza çıkıyor.

Siber güvenlik uzmanları, yaptıkları çalışmalarla Google Play Store'da yer alan zararlı yazılımları tespit edip, bu yazılımların mağazadan kaldırılması için Google ile iletişime geçiyorlar. Şimdi yeni bir algoritma üzerinde çalışma yapan siber güvenlik uzmanları, Google Play Store'daki 813 uygulamanın kaldırılmasını sağladılar.

Yazılım uzmanları, Google Play Store'daki uygulamalar üzerinde çalışabilmek için "CreepRank" isimli bir algoritma geliştirdiler. Bu algoritma, mobil uygulamaların içerisinde yer alan trojan benzeri yapılar olup olmadığının tespit edilmesini sağlıyor. Örneğin kullanıcıların SMS'lerine erişim ya da taklit, uygulamaların erişim izinlerini değiştirme, izinsiz konum takibi gibi veri sızıntıları, algoritma tarafından tespit edilebiliyordu.

Çalışma, 50 milyondan fazla uygulama verisiyle yapıldı

Siber güvenlik uzmanları, geliştirmeyi tamamladıktan sonra CreepRank'ı aktif olarak çalıştırmaya karar verdiler. Bu işlemler sırasında 50 milyondan fazla uygulama verisi üzerinde inceleme yapan algoritma, trojan benzeri yapıları tespit ederek bu yapıları puanladı. Puanlama sonucunda bir "Top 1000" listesi oluşturan algoritma, bu liste içerisinde de yeniden bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar, 857 uygulamanın kesin olarak trojan yapı içerdiğini ortaya koydu.

Uygulamalar, 1 milyondan fazla kişinin telefonuna yüklenmiş durumda

Siber güvenlik uzmanları, elde ettikleri verileri biraz daha genişleterek 2017, 2018 ve 2019 yılında bu uygulamaların ve benzerlerinin durumlarını araştırdılar. Yapılan araştırmalar, trojan içeren uygulamaların en az 1 milyon kullanıcı tarafından yüklenmiş olduğunu ortaya koydu. Siber güvenlik uzmanları, elde ettikleri verileri büyük bir ivedilikle Google yetkililerine bildirdiklerini ifade ediyorlar.

Google, 813 uygulamayı Play Store'dan kaldırdı

Google yetkilileri, tespit edilen toplam 1.095 uygulamanın 813 tanesini Play Store'dan kaldırdı. 2019 yılının eylül ayında kaldırılan uygulamalar ve bu uygulamaların tespitinde kullanılan algoritma, geçtiğimiz günlerde yayınlanan çevrimiçi bir makale ile ortaya çıkmış oldu.