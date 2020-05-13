Microsoft, Swiftkey Klavye uygulamasının isminde yıllar sonra değişiklik yapmayı planlıyor. Microsoft'un adını da ön plana çıkaran değişiklik, ilk olarak SwiftKey Beta uygulamasında görüldü.

Microsoft, popüler klavye uygulaması SwiftKey'i 2016 yılında satın aldı ve klavye uygulamasını o zamandan beri yeni özellikler ve tema seçenekleriyle güncellemesine rağmen isminde değişiklik yapmadı.

Android için SwiftKey klavye uygulamasının güncellenen son beta sürümünde Microsoft'un küçük bir isim değişikliği yapacağına dair bazı ipuçları keşfedildi. Beta uygulaması, Google Play Store'da hala 'SwitKey Beta' olarak görülse de uygulama yüklendiğinde arayüzdeki değişiklikler klavyenin isminin yakında 'Microsoft Swiftkey Klavye' olarak değişeceğini gösteriyor.

SwiftKey'in ismi 'Microsoft SwiftKey Klavye' olarak değişecek

SwiftKey Beta uygulaması yüklendiğinde, uygulamanın ana ekrandaki veya uygulama çekmecesindeki adı 'Microsoft Swiftkey' olarak değişiyor. Ayrıca klayve uygulaması Android'in son uygulamalar penceresinde görüntülendiğinde adı 'Microsoft SwiftKey Beta Klavye' olarak görünüyor. Benzer değişiklik, 'Microsoft SwiftKey' klavyenin boşluk tuşunda ve uygulamanın ayarlar menüsünde de karşımıza çıkıyor.

Şirket daha önce Sunrise takvim uygulamasını satın alıp, özelliklerini direkt olarak Outlook'un takvimine ekleyerek uygulamayı kapatmıştı. Aynı şekilde Wunderlist de satın alındıktan sonra Microsoft'un not uygulaması olan To Do'ya katılarak sonlandırılmıştı. SwiftKey ise satın alındığından beri kendi kimliğini koruyordu. Klayve uygulaması, diğerleriyle aynı kaderi paylaşmasa da bir Microsoft ürünü olduğunu artık açıkça gösterecek.

İsim değişikliği SwiftKey Beta'nın 7.5.5.15 sürümünde ortaya çıkıyor. Beta versiyonunun bu yeni sürümü, Unicode'un Emoji 12.0 güncellemesinin sunulması dışında işlevsel bir değişiklik sunmuyor.