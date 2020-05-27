Play Store, YouTuber'ların Oynanış Videolarını Gösterecek

Google, uygulama mağazası Play Store'da yeni bir özellik test edildiği ortaya çıktı. Söz konusu özelliğe göre YouTuber'ların bir oyun ile ilgili çekmiş oldukları oynanış videoları, ilgili oyunun Play Store sayfasının altında görüntülenecek. Böylece oyun severler oyunun tanıtım videosundaki 'efektlere' aldanmamış olacaklar.

Sizler de en az birkaç kez, ilgi çekici reklama sahip bir mobil oyun ile karşılaşmış, ancak oyunu indirdiğinizde aslında hiçbir şeyin reklamdaki gibi olmadığını fark etmişsinizdir. Google geliştiricilerin üzerinde çalıştığı yeni özellik, bu sahteciliği ortadan kaldıracak. Çünkü mobil oyunseverler, Play Store'da bir oyunu görüntülerken aynı sayfada oyunun YouTuber'lar tarafından yüklenen oynanış videolarını izleyebilecekler.

Google Play Store'a yakında eklenmesini beklediğimiz bu özellik, şu sıralar çok kısıtlı bir kullanıcı kitlesi tarafından deneyimlenebiliyor. Özellik kapsamında kullanıcılar, bir oyunun mağaza sayfasına girdikten sonra oyunla ilgili detaylara erişiyorlar. Sayfanın alt tarafına eklenecek bu özellik, YouTube'a o oyunla ilgili yüklenmiş oynanış videolarını yerleştirecek. Böylelikle oyuncular, telefonlarına yüklü bir indirme yapmadan oyunla ilgili detaylı bilgi sahibi olabilecekler.

Kullanıcılar, bir oyunu indirmeden önce oyunun neler sunduğunu görebilecekler

Google ekibi şu sıralar, Facebook'un daha önceden yaptığı bir 'şeyi' yapmaya çalışıyor gibi görünüyor. Facebook, özellikle de son dönemlerde sahip olduğu WhatsApp, Instagram ve Messenger gibi uygulamaları birbiriyle daha bağlantıyı bir hale getirmeye çalıştı. Google'ın yaptığının da böyle bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü sizlerle geçtiğimiz günlerde paylaştığımız bir haberimizde YouTube'a Google Arama sonuçlarının ekleneceğinden de bahsetmiştik.

Google Play Store'un yeni özelliği böyle görünüyor

Google Play Store'un yeni özelliğinin tüm kullanıcılar tarafından ne zaman kullanılabileceği şu an için bilinmiyor. Ancak Google geliştiricilerinin bu özelliği şu an için kısıtlı da olsa bazı kullanıcılara sunmuş oluşu, özellikle ilgili genel çalışmaların tamamlandığını gözler önüne seriyor. Google, mümkün olan en kısa süre içerisinde bu özelliği tüm Android ekosistemine dağıtacak gibi görünüyor.