Bir Reddit kullanıcısı, YouTube'un Android platformunda test etmeye başladığı bir özelliği gün yüzüne çıkardı. Ortaya çıkan özelliğe göre YouTube, kendi arama motorunda aranan bir terim ile ilgili Google sonuçlarını da göstermeye başlayacak.

Dünyanın en popüler çevrimiçi video platformu YouTube, çok yakında yeni ve fazlasıyla dikkat çeken bir özelliğe kavuşacak. Bir Reddit kullanıcısının paylaştığı ekran görüntüsüne göre YouTube, Google arama sonuçlarını YouTube aramaya entegre etmeyi planlıyor.

Şu anda YouTube arama motorunda bir terimi arattığınızda sadece YouTube içindeki video sonuçları ile karşılaşıyorsunuz. Ancak test edilen özellik yayınlandıktan sonra video sonuçların altında bir de Google arama sonuçlarını görüntüleyeceksiniz.

YouTube, aranan terimlerin Google'daki sonuçlarını da gösterecek

YouTube'un, Android platformunda kısıtlı bir kullanıcı kitlesi ile test etmeye başladığı bu özellik, YouTube aramanın işlevselliğini geliştirebilir. Zira YouTube'da aradığınız bir terim ile ilgili video bulamadığınızda, bunun yerine farklı web sitelerini ziyaret edebileceksiniz.

YouTube'un yeni özelliğinin ekran görüntüsü

YouTube'a eklenmek üzere olduğu düşünülen bu özellik ile ilgili henüz ne Google ne de YouTube tarafından bir açıklama gelmedi. Ayrıca bu özelliği test eden farklı kullanıcılardan da henüz herhangi bir paylaşım göremedik. Yine de Google'ın YouTube'un çatı şirketi olduğunu düşünürsek olası bir arama motoru entegrasyonu çok da şaşırtıcı olmaz.