Çok kısa bir zaman önce Google Play Store'un 13.2.19 sürümü duyurulmuştu ancak çok geçmeden 13.3.16 adlı daha yeni bir güncellemenin var olduğu ortaya çıktı. Tam sürümden önceki yeni düzeltmeleri içeren sürümünün indirme bağlantısına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Google, çok yakın bir zaman önce Play Store’un 13.2.19 sürümünü yayınlamıştı ancak hemen ardından 13.3.16 adlı yeni bir sürümün varlığı ortaya çıktı.

Yeni çıkan bu sürüm, tam sürümün çıkışından önce birkaç düzeltmeyi içeriyor. Bu yüzden zamanla birkaç sürüm daha ortaya çıkarsa sürpriz olmaz. Yeni ortaya çıkan sürümü cihazınıza kurmak isterseniz aşağıdaki bağlantıyı kullanarak APK dosyası halinde indirip, kurabilirsiniz.

Android cihazınıza daha önce hiç APK kurulumu yapmadıysanız Google Play Store'un hatalar içermesi muhtemel bu sürümünü kurmadan önce biraz araştırma yapmanızı öneririz. Aksi taktirde oluşabilecek bir problem sonucu telefonunuz ile sıkıntılı dakikalar geçirebilirsiniz.