Google Play Store'un son sürümü, yeni bir uygulama paylaşım özelliğini kullanıma sundu. Uygulama mağazasında bulunan ve ücretsiz olan hemen her uygulamada kullanılabilen özellik, bir uygulamanın iki cihaz arasında paylaşılmasını sağlıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, kullanıcıların uygulama paylaşımları yapabilmesini sağlayan yeni bir özelliği kullanıma sundu. Google Play Store'un son sürümü ile kullanıcılar tarafından deneyimlenmeye başlayan bu özellik, uygulamaların iki farklı telefonda paylaşılabilmesini sağlıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, bir uygulamaya çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilecekler.

Google Play Store'da bulunan "Uygulamalarım ve oyunlarım" menüsü altına eklenen yeni özellik, Google Play Store'da bulunan ve ücretsiz olan hemen her uygulama için kullanıyor. Uygulamayı paylaşan ve alacak telefonların bir arada olduğu durumlarda kullanılabilen özellik, alıcı tarafın vereceği bir onay ile uygulama paylaşımının başlamasını sağlıyor.

Google Play Store'un yeni özelliği böyle görünüyor

Aslına bakacak olursak Android işletim sistemi, "Yakındakilerle Paylaş" özelliği sayesinde uygulamaların da paylaşılmasını sağlıyor. Ancak bu özelliği kullanabilmek için önce Google Play Store'a gitmek ve paylaşılacak uygulamayı bulmak, sonrasında da üç noktalı menüyü kullanarak Paylaş seçeneğini kullanmak ve yakındaki cihaza bağlantı göndermek gerekiyordu. Yeni özellik ise söz konusu uygulamanın alıcı cihaza doğrudan indirilmesini tetikliyor ve süreci kolaylaştırıyor.

Google, uygulama paylaşma özelliği ile ilgili detaylı bir açıklama yapmadı. Ancak bu uygulamanın kullanılabilmesi için ihtiyaç duyulan tek şey, Google Play Store'un son sürümüne sahip olmak. Bu da yeni uygulama paylaşma özelliğinin uygun fiyatlı Android cihazlarda bile kullanılabileceğini düşündürüyor.