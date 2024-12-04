Google, Rekabet Kurulu’nda çevrim içi reklamcılık pazarındaki pazar hakimiyeti iddialarını reddederek savunma yaptı.

Google, Türkiye'de Rekabet Kurulu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında çevrim içi reklamcılık pazarında pazar hakimiyeti iddialarına karşı savunma yaptı. Şirket, bu iddialara karşılık olarak kendilerinin pazara hakim olmadığını ve rekabeti engellemediklerini belirtti.

Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle’nin yönetimindeki oturumda, Google’ın çevrim içi reklam teknolojileri pazarındaki etkisi sorgulandı.

Google, reklam sıralamalarıyla ilgili suçlamaları reddetti

Şirketin DSP (talep tarafı platformları) ve yayıncı reklam sunucuları üzerindeki etkisi öne çıkarıldı. Rekabet Kurulu, bazı iddialarla ilgili incelemelerin devam ettiğini, ancak diğer iddialara ilişkin Google’ın yeterli taahhütler sunduğunu açıkladı.

Google temsilcisi, pazar hakimiyeti suçlamalarını reddederken, medya temsilcileri ise reklam sıralamalarında adil bir yaklaşım sergilenmediğini ifade etti. Tüketici Birliği Federasyonu da reklam fiyatlarının rekabeti engelleyici şekilde belirlendiğini savundu. Avrupa'da Google’a karşı açılan tazminat davası ve diğer ülkelerde devam eden benzer davalar dikkat çekiyor. Nihai kararın ise 15 gün içinde açıklanması bekleniyor.