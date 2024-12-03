Google, üretsel yapay zekâsı Gemini'da bomba bir özelliği test etmeye başladı. Yapay zekâ, ekran kilitliyken de arama yapıp, mesaj gönderebilecek.

Ekim ayında sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Google Gemini'a gelecek yeni bir özellikten bahsetmiştik. Bu özellik, telefonun ekranı kilitliyken bile Gemini ile aramalar yapılmasını, mesajlar gönderilmesini mümkün kılacaktı.

Şimdiyse bu özellikle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Google, Gemini'ın yeni özelliğini test etmeye başladı. Gemini'ın Android için yayımlanmış "15.48" kodlu beta sürümünde tespit edilen özellik, çok yakında tüm kullanıcılara ulaşacak gibi görünüyor.

Google Gemini'ın yeni özelliği böyle görünecek

Yapılan incelemeler, Google Gemini'ın işleri kolaylaştıracak özelliğinin isteğe bağlı olarak çalışacağını gözler önüne seriyor. Özelliği aktif eden kullanıcı, ekranı kilitliyken bir arama yapıp mesaj gönderebilecek. Böylelikle oldukça pratik bir deneyim yaşanmış olacak.

Google, Gemini'ın yeni özelliğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak özelliğin test aşamasına gelmiş olması, çok yakında kararlı sürümlere de ulaşabileceğinin açık bir göstergesi.