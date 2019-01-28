Google, dahili reklam engelleyicili web tarayıcıları serbest bıraksa da sistem genelinde reklam engelleyen uygulamaları Play Store'dan kaldırıyor. Tamam da neden?

Günümüzde reklam sektörü bambaşka bir boyut almış durumda. Öyle ki; gün içinde ücretsiz bir şekilde kullandığımız tüm dijital ürünler için bir reklam ile karşı karşıya kalıyoruz. Bazı geliştiriciler, geliştirdikleri reklam engelleyici uygulamalar sayesinde kullanıcıları sürekli olarak reklam izlemekten kurtarabiliyor. Ancak Android işletim sisteminin sahibi olan Google, bu duruma da el atıyor.

Uygulama geliştiriciler, gelirlerinin neredeyse %99’unu uygulamada gösterilen reklamlardan elde ederler. Uygulama içi satın alımların gelir payındaki yüzesi ise yalnızca %1’dir. Dahası, Google da gösterilen her reklamdan pay alıyor. Dolayısı ile yüklendiğinde tüm uygulamalardaki reklamları engelleyen uygulamalar hem geliştiricilerin hem de Google’ın gelir akışında bozulmaya neden oluyor.

Google, Geliştirici Politika Merkezi’ndeki Gizlilik, Güvenlik ve Yanıltma sayfasının Cihazları ve Ağı Kötüye Kullanma sekmesinde yaygın görülen ihlallere verdiği ile örnek, ‘’Reklam görüntüleyerek başka bir uygulamayı engelleyen veya müdahale eden uygulamalar.’’dır. Bir başka deyişle Google, Reklam engelleyici uygulamaları, diğer uygulamaların çalışma şeklini etkileyen bir uygulama olarak tanımlıyor. Bu nedenle de Play Store’daki reklam engelleyici uygulamalar yasaklanıyor.

Peki Play Store’daki dahili reklam engelleyicili web tarayıcılar neden yasaklanmıyor? Çünkü Google’ın politikasına göre reklam engelleme, bu tarayıcının dahili bir özelliği ve diğer uygulamalarda çalışmıyor. Yani kendi içinde gösterilen reklamları engelleyen bir tarayıcıyı yasaklamak, kameraya erişim istediği için bir kamera uygulamasını yasaklamak gibi olur. Uygulama, sunduğu özelliği yerine getiriyor, diğer uygulamaları etkilemiyor.

Google, reklamlar konusunu fazlasıyla önemsiyor. Bu nedenle Geliştirici Politika Merkezi’nde Reklamlar için ayrı bir sekme yer alıyor. Google’ın Cihazları ve Ağı Kötüye Kullanma ile ilgili kurallarına buraya tıklayarak, Reklamlar ile ilgili kurallarını ise buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz. Unutmayın; reklam engelleyicili tarayıcılar serbest, reklam engelleyici uygulamalar ise yasaktır. Google politikalarını ihlal eden uygulamaları rapor ederek mağazadan kaldırılmasını sağlayabilirsiniz.