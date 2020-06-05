Google, Çinli geliştiricilerin uygulamalarının akıllı telefonlardan kaldırılmasını sağlayan Remove China Apps adlı mobil uygulamayı Play Store'dan kaldırmıştı. Şirket, 5 milyonu aşkın kullanıcı tarafından indirilen uygulamayı kaldırmasının ardındaki sebebi açıkladı.

Android cihazlarda Çin kaynaklı uygulamaları tespit ederek kaldırmanıza yardımcı olan "Remove China Apps" adlı bir uygulama, mayıs ayında Google Play Store'da yayınlanmış ve kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşmıştı. Ancak Google, uygulamayı hafta başında Play Store'dan kaldırdı.

Google, Hindistanlı bir şirket tarafından geliştirilen ve Çinli geliştiricilerin uygulamalarının cihazlardan kaldırılmasını sağlayan mobil uygulamayı Play Store'dan neden kaldırdığına açıklık getirdi. Arama devinin açıklamasına göre Remove China Apps, Play Store'un politikalarını ihlal etti.

Google, Remove China Apps uygulamasını politika ihlali nedeniyle kaldırmış

Google, blog yazısından yaptığı açıklamada, "Yakın zamanda, doğrulanabilir bir güvenlik hizmetinin parçası olmadan kullanıcıları üçüncü taraf uygulamalarını kaldırmaya, devre dışı bırakmaya veya cihaz ayarlarını, özelliklerini değiştirmeye teşvik ederek politikaları ihlal eden bir dizi uygulamayı askıya aldık. Bu, geliştiricilerin tasarım ve yeniliğe dayalı olarak başarılı olabileceği sağlıklı ve rekabetçi bir ortam sağlamak için tasarlanmış uzun zamandır devam eden bir kural" ifadeleri yer aldı.

Play Store'daki rekabet ortamının zarar görmesini istemediğini belirten şirket, açıklamasına "Uygulamaların diğer uygulamaları hedeflemesine izin vermek, geliştirici ve tüketici topluluğumuzun çıkarlarına uygun olmadığına inandığımız davranışlara yol açabilir. Bu politikayı, tıpkı burada yaptığımız gibi, geçmişte de birçok ülkede diğer uygulamalara karşı uyguladık." şeklinde devam etti.

Hindistanlı OneTouch AppLabs tarafından geliştirilen uygulama, Hindistan ile Çin arasındaki Himalaya sınır anlaşmazlığının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştı. Remove Chine Apps'in yayınlanmasının ardından Hindistanlı ünlüler, Çinli uygulamaların telefonlardan kaldırılması fikrini desteklemişti. Çin basını ise uygulamanın mağazada yer alması nedeniyle Google'ı topa tuttu ve uygulamanın politikaları ihlal ettiğini öne sürerek, arama devini iki yüzlülükle suçladı.