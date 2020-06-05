Android 11'in yeni bir özellik daha gün yüzüne çıktı. Buna göre Android 11, dış kaynaklardan uygulama yüklenmesini neredeyse imkansız hale getirecek. Bağımsız geliştiriciler, bu durumun bir hatadan kaynaklı olduğunu düşünseler de Google, bunun sistemin bir parçası olduğunu söylüyor.

Android işletim sisteminin en önemli özelliği, kullanıcılara özgür bir deneyim sunuyor oluşu. Öyle ki kullanıcılar, Android ekosistemindeki telefonlarına hem Google Play Store'da yer alan uygulamaları hem de mağazada bulunmayan uygulamaları diledikleri gibi yükleyebiliyorlar.

Görünüşe göre Android 11, kullanıcıların uygulama yükleme konusundaki özgürlüklerini az da olsa kısıtlayacak. Çünkü Android 11'in dış kaynaklardan uygulama yüklemesini zorlaştıracak bir özelliğe sahip olduğu ortaya çıktı..

Android 11, üçüncü kaynaklardan uygulama indirmeyi zorlaştırıyor

Android 11 üzerinde çalışmalarını sürdüren geliştiriciler, dış kaynaklardan uygulama yüklemenin eskisi kadar kolay olmadığı sonucuna ulaştılar. Android 10 ve önceki sürümlerde dış kaynaklardan uygulama yüklemeye çalışan kullanıcılar, Android'in Ayarlar menüsünden dış kaynaklardan uygulama yüklenmesi için izin vermeleri gerekiyordu.

Android 11'de ise dış kaynalardan APK dosyası ile bir uygulama yüklemek istediğinizde sistem, sizden bir izin istiyor ve uygulama yükleyiciyi durduruyor. Bu nedenle izin verseniz dahi yükleyiciyi tekrar başlatmanız gerekiyor.

Google'dan konuyla ilgili açıklama geldi

Geliştiriciler, yaptıkları testlerin sonucunda bu durumun bir hatadan kaynaklandığını düşündüler ve konuyu Google'a ilettiler. Google cephesinden gelen açıklamalarda ise bu durumun bir hata olmadığı, bunun sistemin bir parçası olduğu ifade edildi. Yani Android 11'de APK ile uygulama yüklerken uygulama direkt olarak cihaz dosyalarına erişemeyecek.

Geliştiricilere göre eğer farklı bir yöntem bulunmazsa, Android 11'e dışarıdan uygulama yüklemek uğraştırıcı bir süreç olacak. Bu bağlamda Google'ın gelecekte Apple'ın peşinden gideceği ve üçüncü parti uygulamaları yüklemeyi tamamen imkansız hale getirerek Google Play Store'u ön plana çıkaracağı düşünülüyor. Ancak kullanıcıların olası tepkileri Google'ı geri adım atmak zorunda bırakabilir.